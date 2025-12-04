Πάτρα: Ανάβει την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στην Πλατεία Γεωργίου το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο

Λαμπιόνια, στολίδια, μουσικές, Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ξυλοπόδαροι, ζωγραφική προσώπου, φωνητικά σύνολα, συναυλίες και κεράσματα θα συνοδέψουν στις 6.00 το απόγευμα της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου, το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας.

Λίγο νωρίτερα, δεκάδες παιδιά θα ψάξουν το κουμπί που έχει χαθεί για να πάρει ζωή και φως το Χριστουγεννιάτικο χωριό. Ο εντοπισμός του, συνοδεία χριστουγεννιάτικων ήχων από την δημοτική Μπάντα, θα σημάνει το άναμμα του δέντρου.

Την ίδια ώρα στην πλατεία Γεωργίου θα πραγματοποιείται face painting (ζωγραφική προσώπου) από την ομάδα JUNIORS EVENTS για τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά, δημιουργώντας ένα γιορτινό και φασαριόζικο σκηνικό, ενώ στο χώρο θα βρίσκονται δυο ξυλοπόδαροι.

Αμέσως μετά τη σκυτάλη θα πάρουν τα φωνητικά σύνολα Μέριμνα, Παιδική Χορωδία Cantelena, ΑΝΤΗΧΩ, Μουσικό Σχολείο και η Χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών για να «γεμίσουν» την πλατεία με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Οι εκδηλώσεις για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου θα ολοκληρωθούν με συναυλία από το συγκρότημα BURGER PROJECT “ΦΙΕΣΤΑ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕ».

ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

18.00 Η Δημοτική Μπάντα στην Πλατεία Γεωργίου – Χριστουγεννιάτικα τραγούδια

face painting από την ομάδα JUNIORS EVENTS για τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά

από την ομάδα για τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά Ξυλοπόδαροι εν δράσει…

*Τα παιδιά αναζητούν και εντοπίζουν το κουμπί «που έχει χαθεί» για να ανάψει το χριστουγεννιάτικο χωριό.

19.00 Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τις χορωδίες Μέριμνα, Παιδική Χορωδία Cantelena, ΑΝΤΗΧΩ, Μουσικό Σχολείο και η Χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών

20.00 Συναυλία με το συγκρότημα BURGER PROJECT “ΦΙΕΣΤΑ

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕ»

Παρουσίαση εκδήλωσης ΝΑΤΑΣΑ ΠΑΤΡΙΝΟΥ

