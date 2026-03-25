Πάτρα: Άνδρας μπήκε σε σούπερ μάρκετ, όπλισε επιδεικτικά και απειλούσε τον Διευθυντή

25 Μαρ. 2026 12:37
Pelop News

Στην Πάτρα, συνελήφθη χθες το απόγευμα ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, κατηγορούμενος για απειλή, απόπειρα παράνομης βίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Το περιστατικό στην υπεραγορά

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας μετέβη σε κατάστημα υπεραγοράς και προέβη σε επιδεικτική όπλιση πιστολιού. Στη συνέχεια, απευθυνόμενος σε υπάλληλο του καταστήματος, εξέφρασε απειλές κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του διευθυντή, ο οποίος δεν βρισκόταν στον χώρο εκείνη τη στιγμή.

Κατάσχεση πλαστικού όπλου

Ο συλληφθείς παρέδωσε στους αστυνομικούς ένα πλαστικό πιστόλι, το οποίο κατασχέθηκε και θα χρησιμοποιηθεί ως πειστήριο στην υπόθεση. Η αστυνομία συνεχίζει τη διερεύνηση του περιστατικού.

