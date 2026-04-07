Πάτρα: Ανεστάλη το πρόστιμο για το θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων Αλεξιώτισσας
«Η Δημοτική Αρχή μαζί με τους Αθλητικούς Συλλόγους, θα συνεχίσουν τον αγώνα για να έχουν τα παιδιά μας αυτό που δικαιούνται. Αθλητικές εγκαταστάσεις με μόνιμο προσωπικό και επαρκή χρηματοδότηση» τονίζει ο Δήμος σε ανακοίνωσή του
Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει:
Αναστάλθηκε, με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, η Επιβολή Προστίμου του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης Δυτικής Ελλάδας, Κεφαλονιάς, Λευκάδας και Ζακύνθου του ΕΦΚΑ, για την υπόθεση του γηπέδου Αλεξιώτισσας.
Η υπόθεση, που θα εξεταστεί τελεσίδικα, δυστυχώς έγινε με σκοπό να συκοφαντηθεί η Δημοτική Αρχή και να μπουν εμπόδια στην λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους Αθλητικούς Συλλόγους.
Η κυβέρνηση στερεί από τον Δήμο χρηματοδότηση και εργαζόμενους και βάζει έτσι εμπόδια στην απρόσκοπτη λειτουργία των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.
Η Δημοτική Αρχή μαζί με τους Αθλητικούς Συλλόγους, θα συνεχίσουν τον αγώνα για να έχουν τα παιδιά μας αυτό που δικαιούνται. Αθλητικές εγκαταστάσεις με μόνιμο προσωπικό και επαρκή χρηματοδότηση.
Ο Πατραϊκός λαός θα απομονώσει τα ζιζάνια που δυσφημούν την ωραία προσπάθεια που γίνεται στο χώρο του Αθλητισμού.
