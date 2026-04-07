Πάτρα: Ανεστάλη το πρόστιμο για το θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων Αλεξιώτισσας

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει:

Αναστάλθηκε, με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, η Επιβολή Προστίμου του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης Δυτικής Ελλάδας, Κεφαλονιάς, Λευκάδας και Ζακύνθου του ΕΦΚΑ, για την υπόθεση του γηπέδου Αλεξιώτισσας.

Η υπόθεση, που θα εξεταστεί τελεσίδικα, δυστυχώς έγινε με σκοπό να συκοφαντηθεί η Δημοτική Αρχή και να μπουν εμπόδια στην λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους Αθλητικούς Συλλόγους.

Η κυβέρνηση στερεί από τον Δήμο χρηματοδότηση και εργαζόμενους και βάζει έτσι εμπόδια στην απρόσκοπτη λειτουργία των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Η Δημοτική Αρχή μαζί με τους Αθλητικούς Συλλόγους, θα συνεχίσουν τον αγώνα για να έχουν τα παιδιά μας αυτό που δικαιούνται. Αθλητικές εγκαταστάσεις με μόνιμο προσωπικό και επαρκή χρηματοδότηση.

Ο Πατραϊκός λαός θα απομονώσει τα ζιζάνια που δυσφημούν την ωραία προσπάθεια που γίνεται στο χώρο του Αθλητισμού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



