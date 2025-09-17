Πάτρα: Ανήλικες εξανάγκασαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια, τη βιντεοσκοπούσαν!

Οι τέσσερις ανήλικες που συνελήφθησαν, εξανάγκασαν το θύμα έξω από Γυμνάσιο, στην Πάτρα, να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια και βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις τους.

Πάτρα: Ανήλικες εξανάγκασαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια, τη βιντεοσκοπούσαν!
17 Σεπ. 2025 9:51
Pelop News

Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικες για bullying σε 13χρονη μαθήτρια
Γυμνασίου, στην Πάτρα

Τα τέσσερα κορίτσια ηλικία 15 έως 13 ετών,  εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι Τρίτη 16/09/2025,  στην Πάτρα, από αστυνομικούς της
Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, σε βάρος των οποίων
σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για παράνομη βία, παράβαση της
νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων των ανήλικων για
την παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, οι τέσσερις κατηγορούμενες ανήλικες, χθες το μεσημέρι
μεσημέρι προσέγγισαν 13χρονη, μπροστά σε Γυμνάσιο και την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, την απείλησαν και την εξύβρισαν και
βιντεοσκοπούσαν με κινητό τηλέφωνο τις πράξεις τους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των
γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:31 Άνδρας με ματσέτα στη Γαλλία νεκρός από πυρά αστυνομικών έξω από νηπιαγωγείο
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος ΦΩΤΟ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ