Πάτρα: Ανήλικος άρπαξε 335 ευρώ από αυτοκίνητο, δύο γυναίκες έκλεψαν ρούχα από κατάστημα

Δύο υποθέσεις κλοπών απασχόλησαν τις αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, με τη μία να αφορά αφαίρεση πορτοφολιού από σταθμευμένο όχημα και τη δεύτερη κλοπή ενδυμάτων από κατάστημα. Για τις υποθέσεις έγιναν τρεις συλλήψεις, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος.

21 Μαρ. 2026 14:12
Pelop News

Σε τρεις συλλήψεις για υποθέσεις κλοπής προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα το τελευταίο 24ωρο, έπειτα από δύο διαφορετικά περιστατικά.

Η πρώτη υπόθεση αφορά έναν ανήλικο, ο οποίος συνελήφθη στις 20 Μαρτίου από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, μαζί με ακόμη ένα άγνωστο μέχρι στιγμής άτομο άρπαξαν πορτοφόλι από σταθμευμένο και ανασφάλιστο αυτοκίνητο. Μέσα στο πορτοφόλι βρισκόταν το ποσό των 335 ευρώ.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά δύο ημεδαπές γυναίκες, οι οποίες επίσης συνελήφθησαν στις 20 Μαρτίου στην Πάτρα από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μπήκαν σε κατάστημα και αφαίρεσαν ρούχα συνολικής αξίας 131,70 ευρώ χωρίς να τα πληρώσουν.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, τα κλοπιμαία βρέθηκαν στην κατοχή τους και επιστράφηκαν στην υπεύθυνη του καταστήματος.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:24 Κύκλωμα με 240.000 πακέτα λαθραία τσιγάρα έριξε η ΕΛΑΣ – Δύο συλλήψεις, ζημιά 1 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο
15:22 Μηνιγγίτιδα στο Κεντ: Αυξάνονται τα περιστατικά, γεμίζουν τα εμβολιαστικά κέντρα
15:15 Από την κρίση στην ανάκαμψη: Τι λέει η ΕΚΤ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας
15:15 ΗΠΑ: Πάνω από 8.000 στόχοι έχουν πληγεί στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου
15:12 Χαλκιδική: Πατέρας αγνοούμενης φοβάται πως η γυναίκα της κόκκινης βαλίτσας είναι η κόρη του
15:04 Στη δημοσιότητα το βίντεο από τη σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
15:00 e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από 23 έως 27 Μαρτίου
14:53 Συναγερμός στη Χαβάη: Χιλιάδες απομακρύνθηκαν εξαιτίας φόβων για κατάρρευση φράγματος
14:48 Πάτρα: Δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπή σε σπίτια – Ζημιά άνω των 2.400 ευρώ
14:46 Βέροια: «Σκόνταψε σε ξύλο και χτύπησε στο τσιμέντο» λέει ο πατέρας του 7χρονου που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
14:45 Βάνα Μπάρμπα: Η εξομολόγηση για την εμμηνόπαυση και τα χρόνια που τη δοκίμασαν
14:39 Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον γνωστό TikToker για τη σπείρα με τα αναβολικά
14:38 Έλενα Παπαρίζου: Ξανά στο νοσοκομείο μετά την ακύρωση εμφάνισής της
14:36 Λόλα Νταϊφά: Είδε τα κλεμμένα σκουλαρίκια της να βγαίνουν σε δημοπρασία από τη γκαλερί Τσαγκαράκη ΒΙΝΤΕΟ
14:32 Νέα επιδότηση για θέρμανση και θερμοσίφωνα: Τα κρίσιμα σημεία που πρέπει να ξέρετε
14:30 Η δήλωση του Κωνσταντίνου Βασάλου που προκάλεσε αντιδράσεις και η απάντησή του
14:30 Πιο φωτεινή όψη με τη σωστή βαφή: Τι προτείνουν οι ειδικοί
14:24 Δυτική Ελλάδα: Μπαράζ συλλήψεων για ναρκωτικά σε Αίγιο, Πάτρα, Ηλεία, Ανδραβίδα και Αγρίνιο
14:18 «Μπλόκο» στα πρατήρια των Κυκλάδων από 23 Μαρτίου – Αντιδρούν στο πλαφόν
14:15 Το συγκινητικό μήνυμα της Έμα Χέμινγκ για τον Μπρους Γουίλις και τη μάχη με την άνοια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
