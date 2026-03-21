Πάτρα: Ανήλικος άρπαξε 335 ευρώ από αυτοκίνητο, δύο γυναίκες έκλεψαν ρούχα από κατάστημα

Σε τρεις συλλήψεις για υποθέσεις κλοπής προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα το τελευταίο 24ωρο, έπειτα από δύο διαφορετικά περιστατικά.

Η πρώτη υπόθεση αφορά έναν ανήλικο, ο οποίος συνελήφθη στις 20 Μαρτίου από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, μαζί με ακόμη ένα άγνωστο μέχρι στιγμής άτομο άρπαξαν πορτοφόλι από σταθμευμένο και ανασφάλιστο αυτοκίνητο. Μέσα στο πορτοφόλι βρισκόταν το ποσό των 335 ευρώ.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά δύο ημεδαπές γυναίκες, οι οποίες επίσης συνελήφθησαν στις 20 Μαρτίου στην Πάτρα από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μπήκαν σε κατάστημα και αφαίρεσαν ρούχα συνολικής αξίας 131,70 ευρώ χωρίς να τα πληρώσουν.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, τα κλοπιμαία βρέθηκαν στην κατοχή τους και επιστράφηκαν στην υπεύθυνη του καταστήματος.

