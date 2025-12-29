Πάτρα: Ανήλικος έπεσε από μπαλκόνι – Διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο

Ανήλικος έπεσε από μπαλκόνι νωρίτερα σήμερα στην Πάτρα, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της πλατεία Παπανδρέου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

Περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του συμβάντος αναμένεται να γίνουν γνωστές από τις αρμόδιες αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



