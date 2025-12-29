Πάτρα: Ανήλικος έπεσε από μπαλκόνι – Διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στην Πάτρα, όταν ανήλικος έπεσε από μπαλκόνι κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.
Ανήλικος έπεσε από μπαλκόνι νωρίτερα σήμερα στην Πάτρα, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της πλατεία Παπανδρέου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.
Περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του συμβάντος αναμένεται να γίνουν γνωστές από τις αρμόδιες αρχές.
