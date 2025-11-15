Πάτρα: Ανω-κάτω… για καλό – Ανάπλαση σε τελικό στάδιο, νέοι πεζόδρομοι

Η Ανω και η Κάτω Πόλη αλλάζουν πρόσωπο. Ο Δήμος Πατρέων περνά στις στοές της Γερμανού για ανακατασκευή πεζοδρομίων, ενώ τα σιντριβάνια της πλατείας βασιλέως Γεωργίου Α΄ μπαίνουν σε διαδικασία συντήρησης μετά από εγκατάλειψη χρόνων.

Πάτρα: Ανω-κάτω… για καλό - Ανάπλαση σε τελικό στάδιο, νέοι πεζόδρομοι Η Ανω Πόλη «μεταμορφώνεται» με πεζόδρομους, αναπλάσεις και πεζοδρόμια (φωτο: Κ. Βικάτος)
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι τελευταίες φάσεις των έργων ανάπλασης στην Ανω Πόλη της Πάτρας, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Peloponnisos FM ο αντιδήμαρχος Υποδομών, Παναγιώτης Μελάς. Οπως ανέφερε χθες ο ίδιος, πραγματοποιώντας αυτοψία σε ένα από τα εργοτάξια, στην οδό Παναχαΐδος Αθηνάς, τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στην είσοδο του Κάστρου της Πάτρας, οι εργασίες συνεχίζονται και στα χαμηλότερα σημεία της Ανω Πόλης, όπως στις οδούς Κολοκοτρώνη και Γραβιάς.

Ο κ. Μελάς τόνισε ότι μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στην Παναχαΐδος Αθηνάς θα ξεκινήσουν οι εργασίες στις στοές της οδού Γερμανού, όπου θα γίνουν νέες διαμορφώσεις στα πεζοδρόμια. Εκτίμησε μάλιστα ότι σε δύο έως τρεις εβδομάδες τα συνεργεία θα μπουν στο συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο επιλέχθηκε να γίνει χειμώνα, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την υλοποίηση τέτοιων εργασιών. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν προβλέπεται πλήρης διακοπή κυκλοφορίας στη Γερμανού, παρά μόνο μερικές εκτροπές.

Τα πεζοδρόμια της Γερμανού θα ανακατασκευαστούν πλήρως

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα προβλήματα που έχουν ανακύψει μπροστά στη Δεξαμενή, όπου βρίσκεται και το Μουσείο Νερού. «Εκεί πρέπει να κατασκευαστεί ένας υποσταθμός, όμως ο ΔΕΔΔΗΕ καθυστερεί υπερβολικά» σημείωσε ο κ. Μελάς, τονίζοντας ότι η καθυστέρηση αυτή εμποδίζει την ολοκλήρωση σημαντικών τμημάτων του έργου. «Εχουμε σοβαρά ζητήματα και στην Ανω Πόλη και στην Παντάνασσα, τα οποία δεν μπορούν να ολοκληρωθούν αν δεν προχωρήσουν τα ζητήματα ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για τον προγραμματισμό στην ευρύτερη περιοχή, ο αντιδήμαρχος εξήγησε ότι μετά την πεζοδρόμηση στην Κανάρη θα ακολουθήσουν οι οδοί Υψηλάντου, Σισίνη και Γεροκωστοπούλου. Σημείωσε επίσης ότι η Ανω Πόλη αλλάζει όψη, αποτελώντας πλέον «ένα πραγματικό στολίδι για την Πάτρα».

Ο κ. Μελάς υπογράμμισε ότι ο συνολικός σχεδιασμός του Δήμου δεν αφορά αποσπασματικές αναπλάσεις, αλλά μια ενιαία παρέμβαση που ξεκινά από τις κλίμακες και επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την Ανω Πόλη και την Κάτω Πόλη. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο Δήμος προωθεί τη μελέτη για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου από την Αγίου Νικολάου έως τη Βότση, έργο που εκτιμάται ότι θα προχωρήσει μέσα στο 2026.

Σύντομα ξεκινά και η πεζοδρόμηση της Υψηλάντου

Παράλληλα, οι εργασίες συντήρησης των σιντριβανιών της πλατείας Γεωργίου ξεκίνησαν, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για πολύ σημαντικές οι παρεμβάσεις που αλλάζουν την εικόνα της πόλης στο κέντρο και την περιφέρεια.

Κατά τον αντιδήμαρχο, η συνολική εικόνα της πόλης βελτιώνεται διαρκώς, με παρεμβάσεις τόσο στο κέντρο όσο και στις γειτονιές. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι σημαντικό μέρος των προβλημάτων παραμένει, καθώς οι δήμοι στερούνται πόρους λόγω των παρακρατηθέντων κονδυλίων από την Πολιτεία. «Οι Πατρινοί πληρώνουν μέσω της φορολογίας 70 εκατομμύρια τον χρόνο, τα οποία πρέπει να επιστρέψουν για έργα που δικαιούνται» τόνισε.

Ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης στα σιντριβάνια της πλ. Γεωργίου

Κλείνοντας, ο κ. Μελάς κάλεσε τους πολίτες να προστατεύσουν τις νέες υποδομές και να αποτρέψουν φαινόμενα βανδαλισμών. «Η πόλη είναι το σπίτι μας. Αν δεν την προσέξουμε, κανένα έργο δεν μπορεί να διατηρηθεί» υπογράμμισε.

Φωταγωγήθηκε η κλίμακα της Πατρέως

Tα έργα ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Πάτρας περιλαμβάνουν τη συντήρηση και αποκατάσταση των διατηρητέων κλιμάκων, όπως Αγίου Νικολάου, Πατρέως, Γεροκωστοπούλου, Παντανάσσης και Τριών Ναυάρχων, μετά από θετικές εισηγήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) όσο και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ).

«Λουσμένη» στο φως από προχθές η Πατρέως

Ωστόσο, η κλίμακα της Γεροκωστοπούλου παρέμενε έως και πρόσφατα χωρίς επαρκή φωτισμό, εκθέτοντας περαστικούς και κατοίκους. Η σκάλα της Πατρέως αντιμετώπιζε δύο χρόνια σοβαρά προβλήματα φωτισμού, θυμίζοντας εγκαταλειμμένο εργοτάξιο. Από προχθές, όμως, η Πατρέως φωταγωγήθηκε, αλλάζοντας εντελώς την αίσθηση του χώρου και προσφέροντας ασφάλεια και αισθητική αναβάθμιση στο ιστορικό κέντρο.

 

