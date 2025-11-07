Πάτρα: Ανοίγει το Ρωμαϊκό Ωδείο, παρουσία Μενδώνη τα εγκαίνια

Το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα»

διοργανώνουν το Σάββατο 15/11/2025 στις 4 το μεσημέρι τα εγκαίνια των έργων Αποκατάσταση, συντήρηση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών Λειτουργικός φωτισμός και ανάδειξης του μνημείου.

Τα εγκαίνια θα τελέσει η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

Το Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών είναι ένα επιβλητικό μνημείο του 2ου αιώνα μ.Χ. που δεσπόζει στο ιστορικό κέντρο της πόλης και από τη δεκαετία του ’60 είχε αποκτήσει τη μορφή αναστηλωμένου ερειπίου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών απέκτησε με πιστότητα μέρος της αρχικής του μεγαλοπρέπειας, θα αποδοθεί στους επισκέπτες ως ένας αρχαιολογικός χώρος προσβάσιμος στο σύνολό του και παράλληλα ως χώρος σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Τα έργα υλοποιήθηκαν με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ «Δυτική Ελλάδα’» 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2021-2027 με

συνολικό προϋπολογισμό 1.410.000 € και διάρκεια 2022 – 2025.

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες πλήρους αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος, συντήρησης των ψηφιδωτών δαπέδων, διαμόρφωσης του

περιβάλλοντα χώρου και εγκατάστασης φωτισμού ανάδειξης και λειτουργικού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Για τη δωρεάν διάθεση εισιτηρίων στην τελετή εγκαινίων, είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής μέσω του συνδέσμου https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/egkainia- romaikou-odeiou-patron/ από τη Δευτέρα 10/11/2025

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας έως 1000 άτομα.

Είσοδος από την οδό Σωτηριάδου.

Ο αρχαιολογικός χώρος από την Κυριακή 16/11/2025 θα είναι επισκέψιμος, εκτός Τρίτης, με ωράριο λειτουργίας 8:30-15:30.

