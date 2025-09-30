Πάτρα: Ανοικτά για τους μαθητές τα κέντρα περιβαλλοντικής πληροφόρησης

Για 15η χρονιά ξεκινούν οι επισκέψεις και ξεναγήσεις των θεματικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης και τις δράσεις ευαισθητοποίησης – περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του δήμου Πατρέων.

Ειδικότερα θα λειτουργήσουν και θα είναι διαθέσιμα για επισκέψεις σχολείων καθημερινά :

• Σπίτι του Νερού (Κέντρο Πληροφόρησης για την εξοικονόμηση του νερού (Δεξαμενή Φρουρίου Πάτρας, Παπαδιαμαντοπούλου 19)

• Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης για την Βιομάζα (Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Μονοδεντρίου, Ι. Σταυρόπουλου 36) και

• Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης Παναχαϊκού όρους (Πουρναρόκαστρο Πατρών)

• Το Οικολογικό Πάρκο Έλους Αγυιάς Πατρών (σε συνεργασία με το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων).

Ως ημερομηνία έναρξης των επισκέψεων για τα τρία Κέντρα (παρακάτω διευκρινίζεται σχετικά με το Κέντρο στο Πουρναρόκαστρο) ορίζεται η ημέρα Δευτέρα 13/10/2025.

Οι επισκέψεις θα γίνονται πρωινές ώρες 09:00 πμ – 14.00 μμ και σε ειδικές περιπτώσεις (Σχολεία 2ης Ευκαιρίας, Ομάδες εκπαιδευτικών κ.α.) απόγευμα ή Σάββατο και Κυριακή πρωί.

Επισημαίνεται ότι στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης Παναχαϊκού όρους λόγω της υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση μόνιμης έκθεσης του Κέντρου Πληροφόρησης Παναχαϊκού Όρους και δημιουργία κινητής έκθεσης» με το οποίο ανανεώνεται ο χώρος και το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα γίνει διαδραστικό και ψηφιακό, δεν θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις μέχρι 31/12/2025. Από το νέο έτος 2026 το Κέντρο θα λειτουργεί κανονικά και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν ημερομηνίες από τώρα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



