Πάτρα: Ανοικτά τα καταστήματα σήμερα και αύριο – Το εορταστικό ωράριο έως τα Φώτα
Σε ρυθμούς εορταστικού ωραρίου συνεχίζει να κινείται η αγόρα στην Πάτρα.
Ανοικτά θα είναι σήμερα και αύριο τα καταστήματα στην Πάτρα, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου. Αναλυτικά, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής:
Σάββατο 27/12/2025: 09:00 – 16:00
Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00
Δευτέρα 29/12/2025: 10:00 – 21:00
Τρίτη 30/12/2025: 10:00 – 21:00
Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): 10:00 – 20:00
Τις ημέρες των αργιών και αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά ισχύουν τα εξής:
Πέμπτη 1/1/2026: Αργία
Παρασκευή 2/1/2026: Κλειστά
Τρίτη 6/1/2026 (Θεοφάνια): Αργία
Το εορταστικό ωράριο δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση τις τελευταίες ημέρες του χρόνου, ενώ η αγορά της Πάτρας μπαίνει σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς μετά τις γιορτές.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News