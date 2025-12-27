Πάτρα: Ανοικτά τα καταστήματα σήμερα και αύριο – Το εορταστικό ωράριο έως τα Φώτα

Ανοικτά θα είναι σήμερα και αύριο τα καταστήματα στην Πάτρα, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου. Αναλυτικά, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής:

Σάββατο 27/12/2025: 09:00 – 16:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 10:00 – 21:00

Τρίτη 30/12/2025: 10:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): 10:00 – 20:00

Τις ημέρες των αργιών και αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά ισχύουν τα εξής:

Πέμπτη 1/1/2026: Αργία

Παρασκευή 2/1/2026: Κλειστά

Τρίτη 6/1/2026 (Θεοφάνια): Αργία

Το εορταστικό ωράριο δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση τις τελευταίες ημέρες του χρόνου, ενώ η αγορά της Πάτρας μπαίνει σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς μετά τις γιορτές.

