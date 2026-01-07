Πάτρα: «Ανοικτοί λογαριασμοί» στον φόνο Μπασιλάρη, σήμερα η κηδεία του
Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι τρεις που παραδόθηκαν για τη φονική επίθεση με θύμα 30χρονο, στην Πάτρα. Αναζητούνται οι άλλοι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι. Σε επιφυλακή η τοπική ΕΛΑΣ
Την ίδια ώρα, τρεις εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση που παραδόθηκαν στην Αστυνομία, οδηγήθηκαν χθες ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ σε βάρος τους έχουν ασκηθεί βαριές κατηγορίες που αφορούν άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
Πρόκειται για δύο αδέλφια, γνωστά στις διωκτικές αρχές από τη δραστηριότητά τους στον χώρο της νύχτας, καθώς και για ένα ακόμη άτομο, επαγγελματία πυγμάχο. Και οι τρεις παραδόθηκαν στις Αρχές το βράδυ της Δευτέρας. Η απόφασή τους αυτή ήρθε μετά την παράδοση στις αστυνομικές υπηρεσίες του καταγραφικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος.
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», οι συλληφθέντες αρνούνται κάθε εμπλοκή στα χτυπήματα που αποδείχθηκαν μοιραία. Στους ισχυρισμούς τους περιγράφουν ένα αρχικό επεισόδιο έντασης μέσα στο κατάστημα. Οπως αναφέρουν, υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση με την παρέα του 30χρονου, η οποία εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Υποστηρίζουν ακόμα ότι δέχθηκαν και οι ίδιοι χτυπήματα, ενώ κάνουν λόγο και για παρουσία μαχαιριού από άτομο της άλλης πλευράς. Ισχυρίστηκαν ότι μετά τον αρχικό καβγά δεν γνωρίζουν τι ακολούθησε και επανέλαβαν ότι δεν συμμετείχαν στην επίθεση που οδήγησε στον θάνατο του Κώστα Μπασιλάρη.
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ «ΔΕΙΧΝΕΙ» ΤΟΝ ΔΡΑΣΤΗ
Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται να παίζει το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας του καταστήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από το περιβάλλον των κατηγορουμένων, στο υλικό αποτυπώνεται καθαρά ένα άτομο να επιτίθεται με μεγάλη βιαιότητα στον 30χρονο, τη στιγμή που εκείνος κατευθύνεται προς την έξοδο.
Για περίπου μισό λεπτό, το συγκεκριμένο άτομο τον χτυπά ασταμάτητα. Ακόμη και όταν το θύμα πέφτει στο έδαφος, συνεχίζει να τον κλοτσά στο κεφάλι, καταφέροντας συνολικά εννέα χτυπήματα. Οι εικόνες χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σκληρές και βρίσκονται ήδη στα χέρια των ανακριτικών αρχών, ενώ η Αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τον φερόμενο ως βασικό δράστη. Πρόκειται για 26χρονο, επίσης γνώριμο των Αρχών, ο οποίος αναζητείται μαζί με δύο άλλα άτομα, που φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στο επεισόδιο και αντιμετωπίζουν και αυτά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία.
ΤΟ ΤΕΛΟΣ
Μετά τον άγριο ξυλοδαρμό, ο Κώστας Μπασιλάρης μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Πάτρας. Η κατάστασή του ήταν ήδη μη αναστρέψιμη. Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, δεν υπήρχε περιθώριο παρέμβασης. Οι γιατροί διαπίστωσαν βαριά και εκτεταμένη βλάβη, ασύμβατη με τη ζωή.
Τα ευρήματα που προέκυψαν από τη ιατροδικαστική διερεύνηση της υπόθεσης είναι σαφή. Ο θάνατος του 30χρονου αποδίδεται στις σοβαρότατες κακώσεις που υπέστη κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Τα χτυπήματα προκάλεσαν αλυσιδωτές επιπλοκές στον οργανισμό του, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ζωτικά όργανα και να επέλθει το μοιραίο. Η έκθεση του ιατροδικαστή, αναφέρει ότι ο θάνατος προήλθε από ισχαιμία στο μυοκάρδιο.
Σε επιφυλακή η τοπική ΕΛΑΣ
Για την Αστυνομία, προτεραιότητα αποτελεί η αποφυγή νέων επεισοδίων. Υπάρχει έντονη ανησυχία για ενδεχόμενα αντίποινα. Στο αστυνομικό μέγαρο της οδού Ερμού έχουν ληφθεί αποφάσεις για προληπτικά μέτρα. Οι περιπολίες είναι αυξημένες, όπως και η προσοχή των αστυνομικών σε πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση.
Ανάλογα μέτρα θα ισχύσουν και σήμερα, κατά τη διάρκεια της κηδείας του 30χρονου. Η παρουσία της Αστυνομίας θα είναι διακριτική αλλά ισχυρή. Στόχος είναι να κυλήσουν όλα ομαλά και με σεβασμό στη μνήμη του νεκρού. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι έρευνες συνεχίζονται.
Δρακόντεια μέτρα στα δικαστήρια
Οι άνδρες, ηλικίας 40 και 56 ετών, κατηγορήθηκαν για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης, καθώς αρχικά δεν είχαν παραδώσει το καταγραφικό υλικό. Ο ένας από τους δύο κρίθηκε αθώος, ενώ στον δεύτερο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών και εννέα μηνών, χωρίς αναστολή. Ωστόσο, άσκησε έφεση με αναστέλλουσα ισχύ και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.
Ενταση σημειώθηκε προχτές έξω από το Δικαστικό Μέγαρο. Συγγενείς και φίλοι του 30χρονου διέκοψαν την κυκλοφορία στην οδό Γούναρη, ενώ η Αστυνομία παρέμεινε σε επιφυλακή. Τραγικές φιγούρες η μητέρα και η σύζυγος του Κώστα που κρατούσαν φωτογραφίες του και ζητούσαν δικαίωση. Οι φωνές τους αντηχούσαν στον δρόμο και ζητούσαν να αποδοθούν ευθύνες για τον άδικο χαμό του.
