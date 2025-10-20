Πάτρα: Αντίδραση Αρχιτεκτόνων για την κατεδάφιση του πρώην κτιρίου ΟΛΠΑ – Αυτοψία με βίντεο από το drone της «Π»

Οι διαδικασίες για την κατεδάφιση του πρώην Κτιρίου Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών έχουν ήδη δρομολογηθεί, ωστόσο η δημόσια συζήτηση για τη διατήρηση και επανάχρησή του φαίνεται να αποκτά νέο βάθος, ύστερα από την παρέμβαση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το βράδυ της Παρασκευής, το Τμήμα εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα, με το οποίο εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στην επαπειλούμενη κατεδάφιση του κτιρίου και ζητά τη διατήρηση και προσαρμοσμένη επανάχρησή του.

Στο ψήφισμα αναφέρεται πως το κτίριο του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ), έργο του αρχιτέκτονα Αλέξη Συριόπουλου (1941–1992), αποτελεί υλοποίηση Α’ Βραβείου πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και εγκαινιάστηκε το 1971. Το κτίριο, σύμφωνα με τους αρχιτέκτονες του Πανεπιστημίου Πατρών, αποτελεί σημαντικό δείγμα του ελληνικού μοντερνισμού και του ρεύματος του μπρουταλισμού, με χαρακτηριστική πλαστικότητα όγκων, εκφραστική χρήση εμφανoύς σκυροδέματος και προσεγμένη σχέση φωτός και σκιάς.

«Η ενδεχόμενη κατεδάφιση του κτιρίου του ΟΛΠΑ θα συνιστούσε ανεπανόρθωτη απώλεια για την αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά της Πάτρας» τονίζεται χαρακτηριστικά στο ψήφισμα, που κάνει λόγο για τοπόσημο της πόλης και για «εξαιρετικό δείγμα δημόσιας αρχιτεκτονικής της μεταπολεμικής περιόδου».

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων υπενθυμίζει ότι το κτίριο έχει ήδη αναγνωρισθεί ως έργο υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας από την επιστημονική κοινότητα, ενώ έχει συμπεριληφθεί στο λεύκωμα «Πάτρα: Πόλη και Αρχιτεκτονική 1821–2021», που συν-εξέδωσε το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Παράλληλα, προτείνει τη διατήρηση και επανάχρηση του κτιρίου, σύμφωνα με τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι θα μπορούσε να στεγάσει πολιτιστικές, εκπαιδευτικές ή διοικητικές λειτουργίες, λειτουργώντας ως δημόσιος χώρος συνδεδεμένος με την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης.

Το ψήφισμα, που εγκρίθηκε ομόφωνα, δεσμεύει το Τμήμα να εργαστεί «με άλλους αρμόδιους επιστημονικούς και θεσμικούς φορείς στη διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων αποκατάστασης και επανάχρησης του κτιρίου».

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια στιγμή όπου η δημοτική αρχή ετοιμάζεται να υλοποιήσει την προ ετών απόφαση της κατεδάφισης. Οπως είχε αναφέρει το προηγούμενο διάστημα η δημοτική αρχή, οι ενστάσεις για την κατεδάφιση προέρχονταν μέχρι τώρα κυρίως από μεμονωμένους αρχιτέκτονες και πολίτες, χωρίς κάποια επίσημη τοποθέτηση θεσμικού φορέα. Το ψήφισμα του Πανεπιστημίου Πατρών αλλάζει τα δεδομένα, προσδίδοντας επιστημονική και θεσμική βαρύτητα στη συζήτηση.

Ωστόσο, οι τεχνικές και οικονομικές παράμετροι παραμένουν κρίσιμες, καθώς η διατήρηση του κτιρίου είναι δεδομένο πως θα απαιτούσε ένα τεράστιο ποσό για τη συντήρησή του αλλά και την ανακαίνιση του, το οποίο όμως δεν έχει προσδιοριστεί μέσα από κάποια οικονομοτεχνική μελέτη.

Σύμφωνα με τη μελέτη που έχει παραλάβει ο Δήμος Πατρέων, το κτίριο χαρακτηρίζεται επικίνδυνο και όλα συντείνουν στην υλοποίηση της απόφασης κατεδάφισης. Με δεδομένο ότι ο Δήμος δεν θα μπορούσε να στηρίξει οικονομικά ένα τέτοιο έργο, αλλά και ούτε θα ήθελε να δεσμεύσει πόρους από άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα σε συνδυασμό με το ότι μεγάλο μέρος της πόλης δεν εκτιμά την αισθητική του κτιρίου, έχουν οδηγήσει στην απόφαση της κατεδάφισης.

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έχει ήδη ενταχθεί πρόβλεψη ύψους 500.000 ευρώ για την κατεδάφιση, ενώ μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η τελική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού.

Η υπόθεση του πρώην Κτιρίου Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών φαίνεται έτσι να αποκτά όχι μόνο πολεοδομική και οικονομική, αλλά και πολιτιστική διάσταση, καθώς έρχεται να θέσει στο προσκήνιο το ζήτημα της τύχης των κτιρίων της νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης.

Παράλληλα, το drone της «Π» και ο χειριστής του Κώστας Βικάτος μπήκαν στο ερειπομένο κτίριο της παραλιακής της Πάτρας. Η πτήση αποκαλύπτει το οπτικό μέγεθος της ακαταλληλότητας του κτιρίου και οι εικόνες μιλούν από μόνες τους.

