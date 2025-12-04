Πάτρα – Αντιδρομήσεις Κανακάρη και Κορίνθου: Έγκριση και από την Περιφέρεια

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εφαρμογή των αντιδρομήσεων στο κέντρο της Πάτρας και χθες το περιφερειακό συμβούλιο ενέκρινε τις μελέτες για την προσαρμογή της σηματοδότησης, κατακόρυφης/οριζόντιας σήμανσης επί των οδών Κορίνθου, Κανακάρη-Ναυαρίνου αλλά και για την αναβάθμιση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, διαχείριση της κυκλοφορίας και στάθμευσης, επί των οδών που αφορούν ή επηρεάζουν το Εθνικό ή και το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο.

Η δημοτική αρχή της Πάτρας σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή τις αντιδρομήσεις τον Αύγουστο του 2026, όταν ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι λιγότερος λόγω των καλοκαιρινών διακοπών. Γι’ αυτό τον λόγο απαιτείτο και από το περιφερειακό συμβούλιο να λάβει αποφάσεις σε ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

Το θέμα είχε περισσότερο τυπικό χαρακτήρα, αλλά με βαθιά ουσία που δείχνει ότι σύντομα η κυκλοφοριακή καθημερινότητα στο κέντρο της πόλης θα αλλάξει οριστικά. Εισηγητής του θέματος στο συμβούλιο ήταν ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, καθώς είχε έκτακτο κώλυμα ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Βασίλης Γιαννόπουλος.

Για το θέμα έπρεπε να λάβει απόφαση και το περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας καθώς η οδός Κορίνθου είναι «χρεωμένη» ως δρόμος αρμοδιότητας της Περιφέρειας, αφού το υπουργείο Υποδομών τη λογαριάζει ως εθνική οδό! Η εισήγηση έγινε δεκτή χωρίς περαιτέρω ερωτήσεις, μιας και η συζήτηση έχει εξαντληθεί και πλέον το μόνο που απομένει είναι η διευθέτηση των γραφειοκρατικών απαιτήσεων και η εφαρμογή των αλλαγών.

Οπως έχει παρουσιάσει η «Π» κατά το παρελθόν, με βάση τα συμπεράσματα των μελετών που εγκρίθηκαν χθες, ισχύουν τα όσα ξέραμε για τις αλλαγές που έρχονται στον κυκλοφοριακό χάρτη της Πάτρας.

Οι κυριότερες από αυτές είναι:

– Η αντιδρόμηση της Κορίνθου και της Κανακάρη, με τους δύο βασικούς αυτούς κομβικούς οδούς του κέντρου της Πάτρας να αλλάζουν κατεύθυνση.

– Η αντιδρόμηση των οδών Ζαΐμη και Αράτου.

– Η πεζοδρόμηση της Μαιζώνος από το ύψος της Αράτου έως και το ύψος της Γούναρη.

– Η αντιδρόμηση των τμημάτων της βόρειας πλευράς της Μαιζώνος (προς την Αγίας Σοφίας) που δεν θα έχουν πεζοδρομηθεί. Αντίθετα τα τμήματα της οδού από την Γούναρη και μετά θα παραμείνουν στην ίδια κατεύθυνση.

– Η αντιδρόμηση της Κωνσταντινουπόλεως, της οδού δηλαδή που αποτελούσε έως τώρα μία από τις εισόδους προς το κέντρο της Πάτρας.

– Η διπλή κατεύθυνση που θα έχει πλέον ο δρόμος της Αγίας Σοφίας που παίρνει και πάλι τον χαρακτήρα που είχε παλαιότερα, αποτελώντας ένα κομβικό κομμάτι του νέου χάρτη.

– Οι πεζόδρομοι που θα προκύψουν μέσα από τις αλλαγές αυτές, όπως αυτός στην Αγίου Νικολάου στο κομμάτι από το ύψος της Μαιζώνος έως το ύψος της Κορίνθου και από το ύψος της Κορίνθου έως την Αλεξάνδρου Υψηλάντου, θα κατασκευαστεί ποδηλατόδρομος.

Οι αντιδρομήσεις έχουν απασχολήσει τη δημόσια συζήτηση για περισσότερο από μια δεκαετία. Μετά την περίοδο του κορονοϊού, ξεκίνησαν πιο έντονα οι διαδικασίες υλοποίησης του σχεδιασμού αν και χρειάστηκε να ξεπεραστούν σημαντικά εμπόδια όπως η εμπλοκή στη νομιμότητα του εγχειρήματος λόγω της αμφισβήτησης για το αν ήταν στη δικαιοδοσία του Δήμου Πατρέων η οδός Κορίνθου. Τελικά τα εμπόδια ξεπεράστηκαν και πλέον προχωρούν οι διαδικασίες για την εφαρμογή του μέτρου από το καλοκαίρι του 2026.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



