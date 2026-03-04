Πάτρα: Παρίστανε τον αστυνομικό για να εξαπατήσει ηλικιωμένη – Δεν ήξερε ότι η κόρη της είναι αστυνομικός!

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα για απόπειρα απάτης προχώρησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και της Άμεσης Δράσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, νωρίτερα άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη γυναίκα και προσποιήθηκε τον αστυνομικό. Με το πρόσχημα ότι επιτήδειοι θα επιχειρούσαν να την εξαπατήσουν και ότι η ίδια θα μπορούσε να βοηθήσει στην επ’ αυτοφώρω σύλληψή τους, την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα.

Ο δράστης της ζήτησε να τα τοποθετήσει σε κάδο απορριμμάτων κοντά στην κατοικία της.

Έβαλε χρήματα και κοσμήματα σε κάδο

Η ηλικιωμένη πείστηκε από τους ισχυρισμούς του απατεώνα και τοποθέτησε μέσα σε μια μπλούζα 2.500 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ.

Στη συνέχεια τα άφησε σε κάδο απορριμμάτων κοντά στο σπίτι της, ενώ ταυτόχρονα συνέχιζε να μιλά τηλεφωνικά με τον άγνωστο δράστη.

Λίγη ώρα αργότερα, ο κατηγορούμενος άνδρας μετέβη στον κάδο προκειμένου να παραλάβει τα χρήματα και τα κοσμήματα.

Τον αντιλήφθηκε η κόρη της ηλικιωμένης

Ωστόσο, την κρίσιμη στιγμή έγινε αντιληπτός από τη γυναίκα αστυνομικό, κόρη της ηλικιωμένης, η οποία αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και αποτράπηκε έτσι η απάτη σε βάρος της μητέρας της.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Πατρών, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο, ακινητοποίησαν τον άνδρα και τον προσήγαγαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, όπου και συνελήφθη.

Επιστράφηκαν τα χρήματα και τα κοσμήματα

Τα χρήματα και τα κοσμήματα εντοπίστηκαν στον κάδο απορριμμάτων και παραδόθηκαν στην ηλικιωμένη γυναίκα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο ως πειστήριο.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν ο άνδρας εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

