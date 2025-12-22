Πάτρα: Απάτη-μαμούθ με ηλικιωμένους - Χρήματα, κοσμήματα και λίρες σε... κάδους

Μεθοδική, ψυχρή και με ξεκάθαρο σχέδιο ήταν η δράση της ομάδας που βρίσκεται πίσω από μια από τις πιο σοβαρές υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης των τελευταίων μηνών στην Πάτρα. Η έρευνα της Ασφάλειας Πατρών οδήγησε στη σύλληψη μιας γυναίκας, η οποία φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στην εκτέλεση των απατών, ενώ η συνολική ζημία ξεπερνά τις 125.000 ευρώ.