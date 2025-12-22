Πάτρα: Απάτη-μαμούθ με ηλικιωμένους – Χρήματα, κοσμήματα και λίρες σε… κάδους

Οργάνωση πέντε ατόμων εξαπατούσε ηλικιωμένους. Συνελήφθη στην Πάτρα μέλος κυκλώματος με «μαϊμού» γιατρούς. Απέσπασαν χρήματα και τιμαλφή αξίας 125.000 ευρώ. Δικογραφία και σε βάρος ιδιοκτητών ενεχυροδανειστηρίων

Μεθοδική, ψυχρή και με ξεκάθαρο σχέδιο ήταν η δράση της ομάδας που βρίσκεται πίσω από μια από τις πιο σοβαρές υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης των τελευταίων μηνών στην Πάτρα. Η έρευνα της Ασφάλειας Πατρών οδήγησε στη σύλληψη μιας γυναίκας, η οποία φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στην εκτέλεση των απατών, ενώ η συνολική ζημία ξεπερνά τις 125.000 ευρώ.

Η υπόθεση αφορά μια οργανωμένη ομάδα τουλάχιστον πέντε ατόμων. Τρεις άνδρες και μία ακόμη γυναίκα αναζητούνται. Τα στοιχεία τους δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Η δράση τους τοποθετείται χρονικά από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου. Στο διάστημα αυτό εξαπάτησαν ή αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν κυρίως ηλικιωμένους πολίτες της Πάτρας. Ο τρόπος δράσης ήταν γνωστός, αλλά αποτελεσματικός. Τα μέλη της ομάδας τηλεφωνούσαν στα θύματα και παρουσίαζαν ψεύτικες ιστορίες. Μιλούσαν για τροχαία ατυχήματα. Για τραυματισμούς συγγενών. Για επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις. Σε άλλες περιπτώσεις προσποιούνταν ότι είναι αστυνομικοί και ισχυρίζονταν πως έχουν συλλάβει απατεώνες. Ζητούσαν χρήματα και κοσμήματα δήθεν για να ολοκληρωθεί η υπόθεση.

Η πιο βαριά περίπτωση αφορά μια 63χρονη γυναίκα στην Πάτρα. Στις 15 Δεκεμβρίου πείστηκε ότι στενό συγγενικό της πρόσωπο είχε τραυματιστεί σοβαρά και χρειαζόταν άμεσα χειρουργείο. Της ζητήθηκαν χρήματα για ιατρικό υλικό. Παρέδωσε 6.500 ευρώ και 95 χρυσές λίρες. Η αξία τους υπολογίζεται στις 93.100 ευρώ. Μέρος από αυτά βρέθηκε αργότερα στην κατοχή της συλληφθείσας και σε ενεχυροδανειστήρια της πόλης. Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 27 Νοεμβρίου, τα ίδια άτομα επιχείρησαν να εξαπατήσουν έναν άνδρα με παρόμοιο πρόσχημα. Εκείνος αντιλήφθηκε την απάτη και έκλεισε το τηλέφωνο. Η ιστορία όμως δεν τελείωσε εκεί. Οι δράστες επικοινώνησαν ξανά μαζί του. Αυτή τη φορά εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί. Του είπαν ότι συνέλαβαν τους απατεώνες και του ζήτησαν χρήματα. Ο άνδρας πείστηκε. Αφησε 25.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 500 ευρώ σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή της Παγώνας. Τα παρέλαβε η συλληφθείσα. Στις 25 Νοεμβρίου καταγράφονται ακόμη δύο περιπτώσεις στην περιοχή της Εύας Πατρών. Δύο κάτοικοι πείστηκαν να παραδώσουν κοσμήματα. Τα άφησαν κοντά στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη. Η γυναίκα τα παρέλαβε από κάδους απορριμμάτων. Μέρος των κοσμημάτων πουλήθηκε σε ενεχυροδανειστήριο στην οδό Ελλήνου Στρατιώτου. Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν.

Κατά την έρευνα, στο σπίτι της συλληφθείσας, βρέθηκαν 25 χρυσές λίρες και 1.780 ευρώ σε μετρητά. Οι Αρχές εκτιμούν ότι μεγάλο μέρος των χρημάτων και των τιμαλφών διοχετεύτηκε μέσω ενεχυροδανειστηρίων. Για τον λόγο αυτό σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία και σε βάρος υπευθύνων καταστημάτων για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Η γυναίκα συνελήφθη το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στην περιοχή της Κρήνης και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των συνεργών της και για την ταυτοποίηση των θυμάτων.

