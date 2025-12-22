Πάτρα: Απάτη-μαμούθ με ηλικιωμένους – Χρήματα, κοσμήματα και λίρες σε… κάδους
Οργάνωση πέντε ατόμων εξαπατούσε ηλικιωμένους. Συνελήφθη στην Πάτρα μέλος κυκλώματος με «μαϊμού» γιατρούς. Απέσπασαν χρήματα και τιμαλφή αξίας 125.000 ευρώ. Δικογραφία και σε βάρος ιδιοκτητών ενεχυροδανειστηρίων
