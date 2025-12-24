Πάτρα: Απεβίωσε ο Νίκος Μαμής

Θλίψη προκάλεσε, στην Πάτρα, η αναγγελία θανάτου του Νίκου Μαμή.

Ο Πρόεδρος, Θόδωρος Τουλγαρίδης, η Αντιπρόεδρος, Νάνσυ Αγγελακοπούλου – Πανουτσοπούλου, τα μέλη του ΔΣ, η Διευθύντρια, οι Προϊστάμενοι και οι εργαζόμενοι του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην εργαζόμενη του ΚΟΔΗΠ Ροζαλία Σπατολιατόρε καθώς και στην οικογένεια και τους οικείους της για την απώλεια του συζύγου της Νικολάου Μαμή.

