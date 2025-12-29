Πάτρα: Απίστευτο τροχαίο στην Περιβόλα – Οδηγός έπεσε σε όρυγμα κάτω από το ίδιο του το όχημα

Ο οδηγός δεν τραυματίστηκε από τη σύγκρουση. Στην προσπάθειά του να εξέλθει από το όχημα, άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού, χωρίς ωστόσο να αντιληφθεί ότι στο σημείο εκτελούνταν έργα και ακριβώς κάτω από το αυτοκίνητο υπήρχε όρυγμα.

29 Δεκ. 2025 18:34
Pelop News

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Περιβόλας Πατρών, όταν οδηγός αγροτικού οχήματος έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει σε κατάστημα εστίασης που λειτουργεί στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός δεν τραυματίστηκε από τη σύγκρουση. Στην προσπάθειά του να εξέλθει από το όχημα, άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού, χωρίς ωστόσο να αντιληφθεί ότι στο σημείο εκτελούνταν έργα και ακριβώς κάτω από το αυτοκίνητο υπήρχε όρυγμα.

Κατά την προσπάθειά του να κατέβει, βρέθηκε στο κενό, έπεσε μέσα στη μεγάλη τρύπα και εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημά του, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Αστυνομία, ωστόσο τελικά ο οδηγός απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια περαστικών, πριν φτάσουν οι δυνάμεις διάσωσης.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, καθώς είχε υποστεί τραυματισμό από την πτώση μέσα στο όρυγμα.

Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, προανάκριση διενεργεί η Τροχαία Πατρών.

