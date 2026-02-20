Πάτρα: Από σήμερα η πόλη έχει νέα δημοτικά τέλη – Αντιπαράθεση στο δημοτικό συμβούλιο και για το Τεχνικό Πρόγραμμα

Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης εγκρίθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο τα νέα δημοτικά τέλη του 2026 στον Δήμο Πατρέων, με τη δημοτική αρχή να υπερασπίζεται τη διαχρονική πολιτική της και την αντιπολίτευση να ασκεί σκληρή κριτική για τις αυξήσεις σε δημοτικές κοινότητες και για ζητήματα διαφάνειας στα οικονομικά στοιχεία.

Οπως είχε αποκαλύψει πρώτη η «Π», από το 2026 καθιερώνεται ενιαίος οικιακός συντελεστής 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σε όλο τον Δήμο, ενώ εισάγονται και νέα τέλη διαφήμισης.

Για τα ανταποδοτικά τέλη υπέρ ψήφισε μόνο η παράταξη του δημάρχου Κώστα Πελετίδη, ενώ το σύνολο της αντιπολίτευσης ψήφισε λευκό. Για τα τέλη διαφήμισης και κοινοχρήστων χώρων υπερψήφισε και η παράταξη Αϊβαλή.

Την πολιτική εισήγηση παρουσίασε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Διονύσης Πλέσσας, θέτοντας ως κεντρικό άξονα την πάγια θέση της δημοτικής αρχής για κατάργηση της ανταποδοτικότητας σε καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό και πλήρη χρηματοδότηση των υπηρεσιών αυτών από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η δημοτική αρχή υποστήριξε ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως διαμορφώθηκε διαχρονικά, μετακυλύει αρμοδιότητες χωρίς επαρκή χρηματοδότηση, οδηγώντας σε αυξημένη τοπική φορολογία και ενίσχυση της ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών.

Κατά την εισήγηση, η αποκέντρωση εφαρμόζεται με τρόπο που επιβαρύνει τους δημότες, οι οποίοι καλούνται να πληρώνουν πολλαπλά για βασικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο οικιακός συντελεστής διαμορφώνεται σε 1 ευρώ/τ.μ. για κύριους χώρους και 0,73 ευρώ/τ.μ. για βοηθητικούς και υπενθύμισε πως το 2014 ο ενιαίος συντελεστής ήταν 1,95 ευρώ/τ.μ. Αναφέρθηκε και σε παλαιότερες μειώσεις που είχε κάνει η δημοτική αρχή. Παράλληλα, τόνισε ότι διατηρούνται και διευρύνονται απαλλαγές 100% ή 50% για 12 κατηγορίες δημοτών (άποροι, ΑμεΑ, άνεργοι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες κ.ά.), ενώ προστίθεται και 13η κατηγορία πλήρους απαλλαγής για τους πυρόπληκτους του 2025.

Ο κ. Πλέσσας υποστήριξε ότι το 2014 ο Δήμος είχε δάνεια άνω των 21 εκατ. ευρώ, από τα οποία μέχρι το τέλος του 2025 έχουν αποπληρωθεί περίπου 16,8 εκατ., με υπόλοιπο 4,2 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, εξοφλήθηκαν δικαστικές αποφάσεις και υποχρεώσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ, ενώ -σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας- οι κρατικές χρηματοδοτήσεις έχουν μειωθεί κατά περίπου 60% σε σχέση με το 2009. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις αυξήσεις κόστους σε ενέργεια, καύσιμα, διαχείριση απορριμμάτων, στο τέλος ταφής και στις εισφορές προς τον ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας.

Ανακοινώθηκαν 74 νέες μόνιμες προσλήψεις (62 στην καθαριότητα και 12 στον ηλεκτροφωτισμό), με τις μισθοδοσίες να καλύπτονται από τα ανταποδοτικά τέλη. Συνολικά τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, οι μόνιμες και συμβασιούχες προσλήψεις ξεπερνούν τις 100.

Ο Κώστας Σβόλης έκανε λόγο για «πολιτική υποκρισία», αμφισβητώντας τον ισχυρισμό περί χαμηλότερων τελών πανελλαδικά και επικαλούμενος παραδείγματα άλλων δήμων με χαμηλότερους συντελεστές όπως η Ελευσίνα. Εθεσε ζήτημα πλεονασμάτων, υποστηρίζοντας ότι τα έσοδα των τελευταίων δύο ετών είναι σχεδόν 12 εκατ. ευρώ παραπάνω από τις δαπάνες και κατέληξε στο ότι δεν υπήρχε ανάγκη για αυξήσεις, ιδίως στις κοινότητες που από φέτος υπέστησαν αυξήσεις και στους λογαριασμούς νερού.

Ο Βασίλης Αϊβαλής αναγνώρισε την υποχρηματοδότηση από το κράτος, αλλά χαρακτήρισε άδικη την αύξηση στις 25 από τις 31 δημοτικές κοινότητες, υποστηρίζοντας ότι δεν απολαμβάνουν τα ίδια οφέλη με το κέντρο. Υποστήριξε ότι το δημοσιονομικό όφελος από την αύξηση (περίπου 450.000 ευρώ) είναι περιορισμένο, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως «μια τρύπα στο νερό που βρίσκεται στη λάθος κατεύθυνση».

Ο Πέτρος Ψωμάς τόνισε ότι η δημοτική αρχή θα έπρεπε να εξετάσει αν απαιτείται αύξηση τελών, να εξεταστεί η ανάλωση πλεονασμάτων, αλλά και πως υπήρχε ανάγκη οικονομοτεχνικής τεκμηρίωσης, εκφράζοντας αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των φετινών αυξήσεων στην καθαριότητα και τον φωτισμό.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης θύμισε ότι την περασμένη δεκαετία έγιναν σημαντικές μειώσεις στα τέλη, τονίζοντας ότι έγινε με σεβασμό στα λαϊκά στρώματα εν μέσω κρίσης. Επανέλαβε τη θέση για κατάργηση των δημοτικών τελών, υποστηρίζοντας ότι το κράτος οφείλει στον Δήμο 700 εκατ. ευρώ την τελευταία δεκαετία.

«Εμείς νοικοκυρέψαμε τον τόπο μας. Υπάρχει διαπάλη – αυτοί που θέλουν τα τέλη κι εμείς που δεν τα θέλουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα προανήγγειλε νέο κύκλο κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, ζητώντας από τα «λαϊκά στρώματα» να βγουν στο προσκήνιο.

ΠΛΑΝΟ 68 ΕΚ. € ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΑΝΩ ΤΩΝ 210 ΕΚ. € ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Με τις ψήφους της δημοτικής αρχής και τα «λευκά» της αντιπολίτευσης εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο το νέο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πατρέων για το 2026, σε μία συνεδρίαση με σαφείς αιχμές για την απουσία νέων, εμβληματικών έργων.

Οπως είχε αναδείξει αναλυτικά προ ημερών η «Π», το νέο πρόγραμμα στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε συνεχιζόμενα έργα, ενώ δεν περιλαμβάνει σημαντικές νέες παρεμβάσεις που να αλλάζουν τον αναπτυξιακό χάρτη της πόλης πέραν της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου. Σύμφωνα με την πολιτική εισήγηση του αντιδημάρχου Εργων Παναγιώτη Μελά, στο Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 210 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 68 εκατ. ευρώ αφορούν τα προταθέντα για το 2026. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες σε όλες τις αντιδημαρχίες για νέα έργα που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί.

Ο κ. Μελάς έκανε λόγο για «τεράστια προσπάθεια» των Τεχνικών Υπηρεσιών, παρά την υποστελέχωση, προκειμένου να προχωρήσουν έργα που -όπως είπε- συμβάλλουν στην αλλαγή της καθημερινότητας του πατραϊκού λαού. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι τα έργα που υλοποιούνται και σχεδιάζονται δεν καλύπτουν το σύνολο των αναγκών της πόλης, επιρρίπτοντας ευθύνες στη διαχρονική υποχρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η δημοτική αρχή έθεσε στο επίκεντρο τη διεκδίκηση πρόσθετης κρατικής χρηματοδότησης και την επιστροφή παρακρατηθέντων πόρων από το κράτος, ασκώντας κριτική στις κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Στον αντίποδα, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Κώστας Σβόλης έθεσε ευθέως ζήτημα οράματος. Οπως ανέφερε, ακόμη και αν ολοκληρωθεί πλήρως το πρόγραμμα, το ερώτημα παραμένει ποιο είναι το σχέδιο για το μέλλον της πόλης. Υπογράμμισε ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2026 είναι περίπου 16 εκατ. ευρώ μικρότερο από το περυσινό και έκανε λόγο για «σχεδόν μηδέν νέα έργα». Επισήμανε την απουσία πρόβλεψης για νέο σχολείο, για οικόπεδο Ειδικού Σχολείου, για νέα πλατεία ή για νέους χώρους άθλησης, ξεκαθαρίζοντας ότι η παράταξή του δεν μπορεί να υπερψηφίσει ένα τέτοιο σχέδιο.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Βασίλης Αϊβαλής, ο οποίος συνέκρινε τα μεγέθη των τελευταίων ετών, σημειώνοντας ότι από τα σχεδόν 78 εκατ. ευρώ του 2025, το πρόγραμμα διαμορφώνεται στα 64 εκατ. ευρώ. Χαρακτήρισε ως μοναδικό «οραματικό» έργο την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου και υποστήριξε ότι οι διεκδικήσεις χρηματοδοτήσεων είναι περιορισμένες, παρά το γεγονός ότι η προγραμματική περίοδος 2021-2027 βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.

Αιχμηρός ήταν και ο επικεφαλής της παράταξης σπιράλ Πέτρος Ψωμάς, ο οποίος υποστήριξε ότι το νέο πρόγραμμα αναπαράγει σε ποσοστό 94% το περυσινό. Μίλησε για απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων στην οδοποιία, στα πεζοδρόμια και στις ράμπες ΑμεΑ, κάνοντας λόγο για «ευχολόγιο» και για παρουσίαση «του λίγου ως πολύ».

