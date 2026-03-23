Πάτρα: Από το περιθώριο στον σχεδιασμό, το αστικό πράσινο στο επίκεντρο για την πόλη του αύριο

Σε μια περίοδο όπου οι πόλεις καλούνται να απαντήσουν σε όλο και πιο πιεστικές προκλήσεις, από την κλιματική επιβάρυνση έως την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους, η συζήτηση για το αστικό πράσινο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Με αυτό το σκεπτικό πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, στο ξενοδοχείο My Way της Πάτρας, ημερίδα με θέμα «Σχεδιάζοντας τις πόλεις του μέλλοντος: Ο ρόλος του αστικού πρασίνου στην Πάτρα», που διοργάνωσε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, με τη στήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου και του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η παρουσία επιστημονικών εκπροσώπων, στελεχών της αυτοδιοίκησης και επαγγελματιών του κλάδου ανέδειξε ότι το ζήτημα του αστικού πρασίνου δεν αφορά μια δευτερεύουσα αισθητική παρέμβαση, αλλά έναν κρίσιμο άξονα για τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα της πόλης. Από την έναρξη της ημερίδας φάνηκε πως το ενδιαφέρον δεν περιοριζόταν σε μια θεωρητική προσέγγιση, αλλά στόχευε στη διαμόρφωση μιας πιο ουσιαστικής και μακρόπνοης στρατηγικής για τον δημόσιο χώρο.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος του Παραρτήματος Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αναστάσιος Τσάκωνας, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Σπιράλ» Πέτρος Ψωμάς και η πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Πάτρας Ολυμπία Λόη. Παρέμβαση έκανε επίσης ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Πατρέων Τάκης Πετρόπουλος. Από την πλευρά του Παραρτήματος συμμετείχαν ακόμη ο αντιπρόεδρος Νίκος Νιφόρας, ο γενικός γραμματέας Γεώργιος Αγγελόπουλος και το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Αθανάσιος Πετρόπουλος.

Στο επιστημονικό μέρος της ημερίδας κατατέθηκαν προσεγγίσεις που επιχείρησαν να φωτίσουν τόσο τη θεωρία όσο και την πράξη γύρω από τον σχεδιασμό του αστικού πρασίνου. Η γεωπόνος και αρχιτέκτων τοπίου Σταυρούλα Κατσογιάννη, πρόεδρος της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π., ανέπτυξε τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τον σχεδιασμό ανθεκτικών και βιώσιμων πόλεων, παρουσιάζοντας σύγχρονες μεθοδολογίες και παραδείγματα εφαρμογών. Από την πλευρά της, η Χριστίνα Καρούσου, γεωπόνος και προϊσταμένη του Τμήματος Πράσινου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, εστίασε στην υφιστάμενη εικόνα του αστικού πρασίνου στην Πάτρα, αλλά και στις δυνατότητες που υπάρχουν για τις επόμενες παρεμβάσεις.

Ξεχωριστή ήταν και η συμβολή του Δρ. Γεώργιου Λυκοκανέλλου, επίκουρου καθηγητή Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος προσέγγισε το θέμα μέσα από τη σύνδεση σχεδιασμού και διαχείρισης. Στην τοποθέτησή του ανέδειξε ότι μια πόλη δεν αρκεί να δημιουργεί χώρους πρασίνου, αλλά οφείλει να εξασφαλίζει και τους όρους για τη διαρκή, λειτουργική και αποτελεσματική συντήρησή τους, ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες των κατοίκων.

Από τις τοποθετήσεις που έγιναν προέκυψε ως βασικό συμπέρασμα ότι η Πάτρα χρειάζεται να αφήσει πίσω της την αποσπασματική λογική στη διαχείριση του πρασίνου και να προχωρήσει σε μια ολοκληρωμένη πολιτική με επιστημονική τεκμηρίωση, σαφή στρατηγική και διαχρονικό σχεδιασμό. Το αστικό πράσινο παρουσιάστηκε όχι ως πολυτέλεια ή διακοσμητικό συμπλήρωμα, αλλά ως ουσιαστική πράσινη υποδομή, με καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση του μικροκλίματος, στη μείωση της αστικής θερμικής νησίδας, στη διαχείριση των ομβρίων υδάτων και συνολικά στην αναβάθμιση της καθημερινότητας μέσα στην πόλη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο ζήτημα της συντήρησης, καθώς επισημάνθηκε ότι καμία παρέμβαση δεν μπορεί να αποδώσει μακροπρόθεσμα χωρίς σταθερή φροντίδα, επαρκή χρηματοδότηση και υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών διαχείρισης. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίστηκε η σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στους επιστημονικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών, με κοινό στόχο να αποκτήσει η πόλη μια συνεκτική περιβαλλοντική στρατηγική με διάρκεια και αποτέλεσμα.

Το βασικό μήνυμα που αναδείχθηκε από την ημερίδα ήταν σαφές: με πρόβλεψη, σχέδιο και συστηματική συντήρηση, η Πάτρα μπορεί να μετατραπεί σε μια πραγματικά πράσινη πόλη. Μια πόλη όπου το πράσινο δεν θα περιορίζεται σε ρόλο αισθητικής παρέμβασης, αλλά θα αντιμετωπίζεται ως θεμελιώδης αστική υποδομή, ικανή να ενισχύσει την ανθεκτικότητα, την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Με την ολοκλήρωση της ημερίδας, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας επανέλαβε τη βούλησή του να έχει ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και την υποστήριξη πολιτικών που θα καθορίσουν τις πόλεις των επόμενων δεκαετιών, μέσα από επιστημονική γνώση, τεχνογνωσία και ουσιαστική συμβολή στον δημόσιο διάλογο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



