Πάτρα: Αποκαταστάσεις 360.000 ευρώ μετά τις πυρκαγιές – Κατεπείγουσες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο μετά τις φωτιές του Αυγούστου

Σε φάση υλοποίησης περνούν κατεπείγουσες παρεμβάσεις σε δρόμους του Δήμου Πατρέων που υπέστησαν σοβαρές φθορές από τις πυρκαγιές του Αυγούστου και τα έντονα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα. Το σχέδιο περιλαμβάνει αποκαταστάσεις βατότητας, ενίσχυση της αντιπυρικής θωράκισης και οικονομική στήριξη των πληγέντων.

08 Απρ. 2026 14:00
Pelop News

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης της βατότητας σε οδούς του Δήμου Πατρέων, οι οποίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου αλλά και από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του φετινού χειμώνα. Οι παρεμβάσεις, ύψους 359.587,6€, πραγματοποιούνται με τη συνδρομή μισθωμένων μηχανημάτων, προκειμένου να επιταχυνθεί η αποκατάσταση και να διασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση των πολιτών.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλης Αναστασίου, αναφέρθηκε στην πορεία των εργασιών, επισημαίνοντας ότι σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν σε περιοχές όπως το Βελβίτσι, η Μπάλα, η Βούντενη, η Ανω Καλλιθέα και η ευρύτερη περιοχή πίσω από το Δασύλλιο. Οπως ανέφερε, οι εργασίες έχουν ήδη προχωρήσει σε μεγάλο ποσοστό, ενώ προβλέπεται και η χρήση ασφαλτικών υλικών και σκυροδέματος σε σημεία όπου απαιτείται πιο μόνιμη αποκατάσταση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόβλημα καθίζησης στο Βελβίτσι, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση προχωρά με ταχείς ρυθμούς. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν δύο νέοι δρόμοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των κατοίκων, γεγονός που, όπως σημείωσε, αναμένεται να αυξήσει τον κυκλοφοριακό φόρτο στην περιοχή.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προετοιμασίας ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου, με τον Δήμο να δίνει έμφαση στη θωράκιση της πόλης στο επίπεδο που του αναλογεί. Στο επίκεντρο βρίσκονται η δημιουργία και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, καθώς και η διασφάλιση λειτουργικών δρόμων διαφυγής, ώστε να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά ενδεχόμενες νέες απειλές, όπως οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2025.

Την ίδια στιγμή, ολοκληρώνεται και η οικονομική ενίσχυση των πληγέντων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πιστωθούν ποσά για την κάλυψη οικοσκευών στις τρεις τελευταίες περιπτώσεις που είχαν αιτηθεί αποζημίωση, με καθυστέρηση αρκετών μηνών από την εκδήλωση των πυρκαγιών. Ηδη, καταβλήθηκαν αποζημιώσεις σε δικαιούχους που επλήγησαν από τα γεγονότα του Αυγούστου. Οι τρεις αιτήσεις θα καλυφθούν με επιχορήγηση προς τον Δήμο Πατρέων από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, συνολικού ύψους 10.560 ευρώ.

Οι παρεμβάσεις και οι οικονομικές ενισχύσεις συνθέτουν ένα πλέγμα δράσεων, με στόχο την αποκατάσταση των ζημιών αλλά και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιοχής απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις.

