Πάτρα: «Απόντα από την πραγματική αγορά» χαρακτηρίζει τον Εμπορικό Σύλλογο η Εμπορική Ανανέωση

Σκληρή κριτική στη στάση του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πάτρας ασκεί η Εμπορική Ανανέωση, υποστηρίζοντας ότι ο Σύλλογος δεν παρεμβαίνει ουσιαστικά απέναντι στα προβλήματα που πιέζουν καθημερινά τις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις. Η παράταξη κάνει λόγο για απουσία προτάσεων και ουσιαστικής εκπροσώπησης σε μια περίοδο νέας οικονομικής πίεσης.

21 Μαρ. 2026 12:24
Pelop News

Με αιχμηρή ανακοίνωση, η Εμπορική Ανανέωση στρέφεται κατά του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πάτρας, υποστηρίζοντας ότι παραμένει αποκομμένος από την πραγματική εικόνα της αγοράς και από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις.

Η παράταξη επισημαίνει ότι, τις τελευταίες ημέρες, τα πρατήρια καυσίμων αντέδρασαν έντονα απέναντι στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και κατάφεραν να εξασφαλίσουν επιχορήγηση ύψους 3.000 ευρώ, μέσω voucher, για την αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών.

Στον αντίποδα, όπως αναφέρει, οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις καλούνται να επιβαρύνονται διαρκώς με νέα κόστη, κάθε φορά που προκύπτουν αλλαγές σε POS, ταμειακές μηχανές και λογισμικά, προκειμένου να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις και τις οδηγίες των αρμόδιων υπουργείων.

Σύμφωνα με την Εμπορική Ανανέωση, ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πάτρας δεν έχει αναλάβει καμία ουσιαστική πρωτοβουλία απέναντι στη νέα οικονομική πίεση που, όπως σημειώνει, καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις. Αντίθετα, τον κατηγορεί ότι παραμένει απλός παρατηρητής των εξελίξεων, χωρίς παρέμβαση και χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις.

Στην ίδια ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι ο Σύλλογος το τελευταίο διάστημα εξαντλεί τη δημόσια παρουσία του σε συνεντεύξεις, φωτογραφίες, εκδηλώσεις και γενικόλογες τοποθετήσεις, ενώ παράλληλα επιλέγει να στρέφεται κατά της αντιπολίτευσης και κατά ανθρώπων που, όπως αναφέρεται, βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες της δύσκολης πραγματικότητας που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες είκοσι ημέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Η Εμπορική Ανανέωση αφήνει ακόμη αιχμές και για τον πρόεδρο του Συλλόγου, σημειώνοντας ότι η εικόνα που εκπέμπεται δείχνει απομάκρυνση από τα πραγματικά προβλήματα της αγοράς και από τα ανοιχτά ζητήματα που απασχολούν καθημερινά την εμπορική κοινότητα της Πάτρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ