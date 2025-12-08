Πάτρα: Απόψε η παρουσίαση του βιβλίου «Η συμβολή των γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση» της Ευγενίας Κατούφα

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στις 19.00, το βιβλιοπωλείο Πολύεδρο στην Πάτρα φιλοξενεί την παρουσίαση του βιβλίου «Η συμβολή των γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση» της Ευγενίας Κατούφα.

Το έργο, αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας, αναδεικνύει την πολεμική δράση, τις υπηρεσίες και τις πολύπλευρες προσφορές των γυναικών στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας, φωτίζοντας πτυχές της Ιστορίας που συχνά μένουν στο περιθώριο.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν η Ιγνατία Φαρμακοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών, και ο Βασίλειος Χριστόπουλος, συγγραφέας, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει η Όλγα Νικολοπούλου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το περιεχόμενο του βιβλίου, αλλά και να ανακαλύψει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι γυναίκες σε μια από τις σημαντικότερες περιόδους της νεοελληνικής ιστορίας. Η παρουσίαση αναμένεται να αποτελέσει μια ουσιαστική υπενθύμιση ότι η Επανάσταση γράφτηκε και από χέρια γυναικών.

