Πάτρα: «Αρπαξε» καμινάδα σπιτιού

Πυρκαγιά σε καμινάδα διαμερίσματος εκδηλώθηκε στην περιοχή των Ζαρουχλεϊκων, το απόγευμα της Κυριακής.

Για το συμβάν ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών η οποία μετέβη στο σημείο με δυο οχήματα και έσβησε άμεσα την φωτιά πριν επεκταθεί.

Το σπίτι υπέστη μόνο μικρές υλικές ζημιές με τον ένοικο που ήταν μέσα να μην παθαίνει το παραμικρό.

