Πάτρα: «Αρπαξε» καμινάδα σπιτιού

Το σπίτι υπέστη μόνο μικρές υλικές ζημιές και δεν κινδύνευσε κανένας ένοικος

28 Δεκ. 2025 19:24
Pelop News

Πυρκαγιά σε καμινάδα διαμερίσματος εκδηλώθηκε στην περιοχή των Ζαρουχλεϊκων, το απόγευμα της Κυριακής.

Για το συμβάν ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών  η οποία μετέβη στο σημείο με δυο οχήματα και έσβησε άμεσα την φωτιά πριν επεκταθεί.

Το σπίτι υπέστη μόνο μικρές υλικές ζημιές με τον ένοικο που ήταν μέσα να μην παθαίνει το παραμικρό.

 

 

