Πάτρα: Ασφαλτος «κατάπιε» απορριμματοφόρο – Το Δασύλλιο δεν είναι το μόνο επικίνδυνο σημείο

Σαν να άνοιξε η γη στην καρδιά της Πάτρας. Μία ξαφνική καθίζηση οδοστρώματος στην οδό Αλσυλίου, στο δρόμο προς το Δασύλλιο, αρκούσε για να αναδείξει με δραματικό τρόπο ένα πρόβλημα που, όπως φαίνεται, δεν είναι ούτε μεμονωμένο, ούτε πρόσφατο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της περασμένης ημέρας, όταν απορριμματοφόρο του Δήμου Πατρέων, με τρεις εργαζόμενους, διέσχιζε το σημείο. Χωρίς καμία προειδοποίηση, το έδαφος υποχώρησε απότομα, δημιουργώντας μεγάλη καθίζηση, με αποτέλεσμα ο ένας τροχός του οχήματος να «βυθιστεί» και το απορριμματοφόρο να ακινητοποιηθεί.

Η εικόνα που αντίκρισαν κάτοικοι και περαστικοί ήταν αποκαλυπτική: μια μεγάλη «τρύπα» άνοιξε στο οδόστρωμα, αποκαλύπτοντας την ευαλωτότητα του υπεδάφους και τη φθορά των υποδομών κάτω από την επιφάνεια του δρόμου.

ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Σαν να μην έφτανε η καθίζηση, το συμβάν πήρε αμέσως μεγαλύτερη διάσταση. Από την υποχώρηση του εδάφους προκλήθηκε ρήξη σε αγωγό της ΔΕΥΑΠ, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού να διαρρεύσουν ανεξέλεγκτα.

Το νερό κατέληξε σε παρακείμενο υπόγειο πολυκατοικίας, το οποίο πλημμύρισε, με τη στάθμη να φτάνει περίπου τους 10 πόντους, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές και έντονη αναστάτωση στους ενοίκους, ενώ ήδη εξετάζεται το ενδεχόμενο διεκδίκησης αποζημιώσεων από τους ιδιοκτήτες.

Οι κάτοικοι έκαναν λόγο για σκηνές έντονης αναστάτωσης, καθώς το νερό εισέβαλε γρήγορα στους χώρους, ενώ χρειάστηκε άμεση επέμβαση για την απομάκρυνσή του.

Ωστόσο η καθίζηση να μην ήταν τόσο ξαφνική: Κάτοικοι της περιοχής εκτιμούν ότι στο σημείο υπήρχε ήδη διαρροή νερού, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η οποία δεν έγινε άμεσα αντιληπτή. Οπως αναφέρουν, η συνεχής και αθόρυβη ροή ενδέχεται να διείσδυσε στο υπέδαφος, αποδυναμώνοντας σταδιακά το έδαφος και δημιουργώντας συνθήκες αστάθειας, που τελικά οδήγησαν στην αιφνίδια υποχώρηση του οδοστρώματος το πρωί.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι ένας εργαζόμενος του Δήμου, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο το περιστατικό ανέδειξε τη σφοδρότητα της αιφνίδιας αστοχίας του οδοστρώματος.

Η ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Την ίδια ώρα, το περιστατικό στην οδό Αλσυλίου έρχεται να προστεθεί σε μία μεγάλη εικόνα που εδώ και καιρό προκαλεί έντονο προβληματισμό στην Πάτρα, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση την οδό Κανακάρη.

Η Κανακάρη, ένας δρόμος που έχει κομβικό ρόλο στον κυκλοφοριακό χάρτη της πόλης και ουσιαστικά προορίζεται να λειτουργήσει ως βασική έξοδος προς το κέντρο και τον άξονα αποσυμφόρησης, εμφανίζει επαναλαμβανόμενες και επίμονες καθιζήσεις σε πολλαπλά σημεία. Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο «μπάλωμα», αλλά για μία διαρκή εικόνα αστάθειας που επανέρχεται ακόμη και μετά από παρεμβάσεις.

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής περιγράφουν ένα δρόμο, όπου οι φθορές δεν αποκαθίστανται οριστικά. Σε αρκετά σημεία, λακκούβες που έχουν καλυφθεί επανεμφανίζονται μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γεγονός που ενισχύει την αίσθηση ότι το πρόβλημα βρίσκεται βαθύτερα από το οδόστρωμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, προσωρινές λύσεις με πρόχειρες ασφαλτοστρώσεις ή ακόμη και με κώνους στο οδόστρωμα, δεν λύνουν αλλά μεταφέρουν τον κίνδυνο στους διερχόμενους οδηγούς, λεωφορεία και δίκτυο επαγγελματικών μεταφορών.

Η κατάσταση έχει ήδη φτάσει στο Δήμο Πατρέων, με το θέμα να απασχολεί και το δημοτικό συμβούλιο, μετά από σχετική ερώτηση της δημοτικής συμβούλου Μάχης Σιώρου, της Παράταξης «Πάτρα Ενωμένη». Σύμφωνα με την απάντηση της δημοτικής αρχής, το πρόβλημα της Κανακάρη δεν είναι αποκομμένο, αλλά συνδέεται με το υπόγειο αποχετευτικό δίκτυο και το παλαιωμένο παντορροϊκό σύστημα, το οποίο σε πολλά σημεία επιβαρύνει το υπέδαφος και συμβάλλει στις καθιζήσεις.

Οπως αναφέρθηκε, βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη για την πλήρη αντικατάσταση του δικτύου, ενώ εξετάζεται ενιαίο έργο αποκατάστασης της Κανακάρη σε συνδυασμό με την οδό Κωνσταντινουπόλεως, όπου καταγράφονται αντίστοιχα φαινόμενα. Ο σχεδιασμός προβλέπει συνολική παρέμβαση και όχι αποσπασματικές λύσεις, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδώσει αντοχή στον χρόνο.

ΥΠΟΓΕΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Το χθεσινό περιστατικό στην οδό Αλσυλίου, λειτουργεί ως ακόμη ένα καμπανάκι για μία πόλη που φαίνεται να αντιμετωπίζει ένα εκτεταμένο, υπόγειο πρόβλημα υποδομών. Από τη μία στιγμή στην άλλη, δρόμοι υποχωρούν, δίκτυα σπάνε και οι συνέπειες βγαίνουν στην επιφάνεια, με ένταση.

Το ερώτημα παραμένει: Πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά ή για μία συνολική εικόνα που απαιτεί ριζική επανασχεδίαση του υπεδάφους της πόλης;

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



