Πάτρα: Ασκηση ετοιμότητας για σεισμό και φωτιά στο «Αγιο Ανδρέα»

Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας», στην Πάτρα την Παρασκευή 30/01/2026 στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί άσκηση μερικής εκκένωσης υγειονομικού σχηματισμού με το κωδικό όνομα «ΑΡΤΕΜΙΣ» σε περίπτωση σεισμού – πυρκαγιάς με ενεργοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων ετοιμότητας «Σώστρατος –Περσέας».

Η άσκηση πραγματοποιείται με τη συνδρομή του ΚΕΠΥ/ΕΚΑΒ, 6η ΥΠΕ, Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΚΑΒ Πάτρας, ΕΛΑΣ, Πολιτική Προστασία Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

