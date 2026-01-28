Πάτρα: Ασκηση ετοιμότητας για σεισμό και φωτιά στο «Αγιο Ανδρέα»
Η άσκηση ετοιμότητας και εκκένωσης θα γίνει την Παρασκευή 30/01/2026.
Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας», στην Πάτρα την Παρασκευή 30/01/2026 στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί άσκηση μερικής εκκένωσης υγειονομικού σχηματισμού με το κωδικό όνομα «ΑΡΤΕΜΙΣ» σε περίπτωση σεισμού – πυρκαγιάς με ενεργοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων ετοιμότητας «Σώστρατος –Περσέας».
Η άσκηση πραγματοποιείται με τη συνδρομή του ΚΕΠΥ/ΕΚΑΒ, 6η ΥΠΕ, Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΚΑΒ Πάτρας, ΕΛΑΣ, Πολιτική Προστασία Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News