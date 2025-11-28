Πάτρα: Άσκηση μερικής εκκένωσης και ετοιμότητας στο Καραμανδάνειο στις 4 Δεκεμβρίου

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο» ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, στις 10:00 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη άσκηση ελέγχου επιχειρησιακής ετοιμότητας, η οποία θα περιλαμβάνει και μερική εκκένωση τμημάτων του νοσοκομείου.

Η άσκηση αποσκοπεί στη δοκιμή και βελτίωση των σχεδίων που αφορούν τη διαχείριση έκτακτων αναγκών, καθώς και στον συντονισμό όλων των υπηρεσιών που εμπλέκονται σε περιπτώσεις κρίσεων, ώστε να διασφαλίζεται άμεση και ασφαλής ανταπόκριση.

Στη διαδικασία θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων:

• το ΕΚΑΒ,

• η Πυροσβεστική Υπηρεσία,

• η ΕΜΑΚ,

• η Ελληνική Αστυνομία και η Τροχαία,

• καθώς και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Το νοσοκομείο επισημαίνει ότι η άσκηση αποτελεί μέρος της συνεχούς προσπάθειας ενίσχυσης της ετοιμότητας και της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών, με στόχο την καλύτερη προστασία των μικρών ασθενών και του προσωπικού.

