Πάτρα: Ασυνείδητος οδηγός χτύπησε γυναίκα και την παράτησε!

Στην Πάτρα ασυνείδητο πρόσωπο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα έξω από το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας». Τότε με το μικρό αυτοκίνητο γαλάζιου χρώματος, που οδηγούσε παρέσυρε πεζή γυναίκα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ης καθώς την έριξε στο οδόστρωμα.

Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, χωρίς ευτυχώς η ζωή της να διατρέχει κίνδυνο.

Όμως ο οδηγός ή η οδηγός του Ι.Χ., αντί να σταματήσει ως όφειλε, ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε προς την οδό Γεωργίου Παπανδρέου.

Παράλληλα άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, που διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του οχήματος και του προσώπου που ενεπλάκη στο τροχαίο.

