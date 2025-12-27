Πάτρα: Αβοήθητος στον δρόμο – Η ιστορία του Νίκου που τον ξέχασε το σύστημα

Παρά την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, τα καλοπληρωμένα και πολυδιαφημιζόμενα προγράμματα από τον κουμπαρά της ΕΕ, τα οποία αφορούν τους συνανθρώπους μας με ψυχικές διαταραχές, ο ψυχικά ασθενής στη χώρα μας παραμένει προκλητικά ακάλυπτος και εγκαταλείπεται στους δρόμους.

Αυτό αποδεικνύεται από κραυγαλέα περίπτωση νεαρού συμπολίτη μας, ο οποίος έχει πέσει θύμα της απραξίας του τοπικού υγειονομικού μας συστήματος και συγκεκριμένα της αρμόδιας ψυχιατρικής υπηρεσίας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Ο Νίκος είναι συμπολίτης μας, ο οποίος από τις 12 Νοεμβρίου, οπότε και πήρε εξιτήριο από την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, ζει σε πεζοδρόμιο της πλατείας Ομονοίας. Εκεί έκανε Χριστούγεννα, εκεί θα υποδεχτεί και την καινούργια χρονιά, διότι η υπηρεσία που οφείλει να του παράσχει καταφύγιο επικαλείται άδειες του προσωπικού και επομένως δεν έχει το περιθώριο αυτές τις ημέρες να τον φροντίσει και να τον εντάξει σε Ψυχιατρική Μονάδα υποστηριζόμενης διαβίωσης, όπως έχει αποφανθεί η Διεύθυνση Συντονισμού Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Αξιοσημείωτο είναι δε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες ασχολήθηκαν με την ιστορία του Νίκου μετά από συνεχείς παρεμβάσεις ομάδας ευαισθητοποιημένων συμπολιτών, με επικεφαλής γνωστό καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος έφτασε μέχρι και τις εισαγγελικές αρχές.

Ειδικότερα, όπως μας περιέγραψε ο εν λόγω καθηγητής – τα στοιχεία του οποίου είναι στη διάθεση της εφημερίδας «Πελοπόννησος», «Στις 12-11-2025 και κατά τις 8μ.μ., κλήθηκα από την κ…., μία κινητικά ανήμπορη κυρία, αλλά με οξεία νοητική διαύγεια, για να τη βοηθήσω, διότι ο υιός της, Νίκος, την ίδια ημέρα είχε αποδεσμευτεί από την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου, και είχε επιστρέψει στο σπίτι του (διαμέρισμα ισογείου πολυκατοικίας στην οδό…) με άγνωστο τρόπο. Οπως μου είπε η μητέρα του, εκείνη την ημέρα δεν τον είχε αφήσει να μπει στο διαμέρισμα από φόβο μήπως κάποιος ένοικος του 1ου ορόφου καλέσει τον ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας, ο οποίος την απειλούσε από καιρό ότι θα τους κάνει έξωση, με αφορμή τον γιο της, διότι τον θεωρούσε ως επικίνδυνο για τους ενοικιαστές του.

Σημειωτέο, τον Νίκο τον γνωρίζω από πολύ καιρό (καθότι κατοικώ απέναντι από την κατοικία του), πράγματι έχει διάφορα ψυχοϊατρικά προβλήματα, αλλά από κατά διαστήματα ομιλίες μαζί του έχω διαπιστώσει ότι είναι ακίνδυνος στους περίοικους και τη μητέρα του. Βρήκα τον Νίκο να κοιμάται σε είσοδο παρακείμενης κατοικίας εξαντλημένος, και σκεπασμένος με μια μικρή και στενή κουβέρτα που δεν κάλυπτε τις επικρατούσες συνθήκες κρύου, και κάλεσα το 100. Οταν ήλθε η Αμεση Δράση, οι αστυνομικοί μου υπέδειξαν να καλέσω το ΕΚΑΒ, το οποίο έπραξα, και ήλθε και στη συνέχεια μετέφερε τον Νίκο στο Νοσοκομείο ‘‘Αγιος Ανδρέας’’… Το Νοσοκομείο δεν κράτησε τον Νίκο, διότι κατά τις 11μ.μ. αντιλήφθηκα ότι επέστρεψε στο σπίτι του, πάλι με άγνωστο τρόπο, και η μητέρα του τον δέχθηκε. Εξ όλων τούτων, αποφάσισα να ζητήσω νομικές συμβουλές αντιμετώπισης των προφανών πλέον κινδύνων, που διέβλεψα να αντιμετωπίζει η ζωή του Νίκου».

Με υπομονή και επιμονή ο συμπολίτης πανεπιστημιακός, και με τη συνδρομή και άλλων, επικοινώνησε με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, αναζητώντας λύση για τη στέγαση του Νίκου. «Καλέσαμε το ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει στην Ψυχιατρική Κλινική. Το ΕΚΑΒ δεν κατάφερε να τον πείσει, και με παρέπεμψε να τηλεφωνήσω στο 100 για να γίνει προφορική εντολή από την Εισαγγελία, ώστε από κοινού με περιπολικό της Αστυνομίας να τον παραλάβει.

Το 100 με παρέπεμψε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο με παρέπεμψε στην Κινητή Μονάδα Υγείας, ειδικότερα στην κ… (για να κάνει υγειονομική επόπτευση της κατάστασης που βρισκόταν ο Νίκος στην πλατεία Ομονοίας και να στείλει το ΕΚΑΒ) μαζί με περιπολικό της Αστυνομίας, για να αναγκάσουν ακουσίως τον Νίκο να πάει στην Ψυχιατρική Ρίου. Η κ… απουσίαζε σε αποστολή και θα επέστρεψε σε 20 λεπτά, αλλά όταν ξανατηλεφώνησα μου είπαν ότι είχε ρεπό, και με παρέπεμψαν στην κ…., της κινητής μονάδας (η οποία κάνει στον Νίκο ενέσεις (μέσω νοσοκόμας) για τα ψυχιατρικά του προβλήματα κάθε μήνα).

Η κ… δεν δέχθηκε να μεσολαβήσει στην, από κοινού με Κινητή Μονάδα Υγείας, Εισαγγελία, Αστυνομία, ΕΚΑΒ, ακούσια μεταφορά του Νίκου στην Ψυχιατρική Κλινική. Οπως δικαιολογήθηκε, θα τους δημιουργούσε λειτουργικά προβλήματα, που θα δυσχέραιναν τις καλές λειτουργικές σχέσεις τους με την Ψυχιατρική Κλινική, και μου υπέδειξε να γίνει καταγγελία στην Εισαγγελία με επείγουσα αιτιολογία τον κίνδυνο για τη ζωή του Νίκου, όπερ και έπραξα».

Η απόφαση ελήφθη, αλλά…

Πράγματι η εισαγγελέας ασχολήθηκε με την υπόθεση, κινητοποίησε τις αρμόδιες αρχές –κοινωνική λειτουργό, στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας– η οποία τον έπεισε να πάει σε ειδική Δομή για άτομα με ψυχικά προβλήματα.

Το πού, θα το αποφάσιζαν οι άνθρωποι της Διεύθυνσης Συντονισμού, Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, σε ειδική σύσκεψη. Πράγματι, η απόφαση ελήφθη, αλλά χωρίς να υλοποιηθεί. Ο συμπολίτης πανεπιστημιακός επικοινώνησε την παραμονή των Χριστουγέννων και πάλι με τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες του γνωστοποίησαν σε ποια δομή αποφασίστηκε να μεταφερθεί ο Νίκος, αλλά όπως του ανέφεραν, αυτή την περίοδο οι υπάλληλοι είναι σε άδεια και η μεταφορά του δεν είναι δυνατή.

«Ο Νίκος συνεχίζει να ζει μέσα στο κρύο, αβοήθητος στον χώρο του στην πλατεία Ομονοίας, και συνεχίζει να ξενυχτά σε ένα πλατύσκαλο, με μια κουρελιασμένη κουβέρτα, ρακένδυτος, χωρίς πρόσβαση σε τουαλέτα, και στο ίδιο σημείο μέχρι σήμερα (τουλάχιστον από τις 14 Νοεμβρίου), γεγονός που θέτει σε άμεσο τον κίνδυνο τη ζωή του» μας ανέφερε στη χθεσινή τηλεφωνική μας επικοινωνία ο ευαισθητοποιημένος κάτοικος της περιοχής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν να απαντήσουν κάτι για την εγκατάλειψη του συγκεκριμένου ανθρώπου; Η Διεύθυνση Συντονισμού Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας τι ακριβώς συντόνισε στη συγκεκριμένη περίπτωση;

Μέχρι πότε οι ψυχιατρικά ασθενείς θα εγκαταλείπονται στην τύχη τους, με ό,τι αυτό σημαίνει για τους ίδιους και τις οικογένειές τους;

