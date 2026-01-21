Πάτρα: Μπήκαμε στο 2026 και ακόμα ρημάζει ο «Λάγιος» ΦΩΤΟ

Έχουμε μπει αισίως στο 2026 και ακόμα το κτίριο του πρώην café Λάγιος στην παραλική ρημάζει παρότι είχε ειπωθεί από τη δημοτική αρχή που ανήκει, ότι θα γίνει προσπάθεια αξιοποίησης του.

Θυμίζουμε ότι το κτίριο αυτό που ανήκει στην δημοτική περιουσία, όμως παρότι έχουν γίνει πολλές καταγγελίες από κατοίκους για καθαρισμό θέτοντας πρώτιστα υγειονομικό ζητήματα, δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί από τον Δήμο.

Αυτό που είχε ειπωθεί στο παρελθόν από δημοτικά στελέχη είναι υπάρχουν σχέδια για την μετατροπή του σε διοικητικό κέντρο της μαρίνας, όμως ακόμα δεν έχει γίνει το παραμικρό.

Ελπίζουμε τώρα που γίνονται εργασίες στο παραλιακό μέτωπο με επισκευές στις προβλήτες να γίνουν και στο κτίριο, έστω εργασίες καθαρισμού για να μην παραμείνουν εστία μόλυνσης.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο πρώην Λάγιος “ήταν” για τους πιο παλιούς πατρινούς ένα σημείο αναφοράς για την βόρεια παραλιακή ζώνη της Πάτρας, με δεκάδες θαμώνες να συγκεντρώνονται κυρίως τα Σαββατοκύριακα, για να απολαύσουν τον καφέ τους, δίπλα στη θάλασσα.

