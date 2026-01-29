Πάτρα: Μπλακ άουτ στη Βιομηχανική Περιοχή από την κακοκαιρία – Προβλήματα σε επιχειρήσεις και παραγωγή

Χωρίς ηλεκτροδότηση έμεινε το πρωί της Πέμπτης μεγάλο μέρος της Βιομηχανικής Περιοχής της Πάτρας, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων, προκαλώντας αναστάτωση σε επιχειρήσεις και εργαζομένους.

Η διακοπή ρεύματος επηρέασε σχεδόν το σύνολο των εγκαταστάσεων της ΒΙ.ΠΕ., οδηγώντας σε προσωρινή διακοπή παραγωγικών δραστηριοτήτων, δυσλειτουργίες σε μηχανήματα και προβλήματα σε συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμών.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ έχουν μεταβεί στην περιοχή και καταβάλλουν προσπάθειες για την αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιο σοβαρό περιστατικό, όπως εγκλωβισμοί σε ανελκυστήρες ή άλλους χώρους.

Η εξέλιξη της κατάστασης παρακολουθείται, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες παρεμβάσεις εφόσον συνεχιστούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή.

