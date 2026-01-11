Πάτρα: Μπλεγμένη στο χάος η πυρασφάλεια των σχολείων – Νέα παράταση, προβλήματα και έργα άνω των 10 εκατ. ευρώ που αναζητούνται

Το θέμα της πυρασφάλειας στα σχολεία της Πάτρας δεν έχει λυθεί και δεν προβλέπεται να αποκατασταθεί σύντομα. Με αφορμή τη νέα –τέταρτη κατά σειρά– παράταση που έδωσε το δημοτικό συμβούλιο για την ολοκλήρωση των μελετών πυροπροστασίας, η σκληρή πραγματικότητα δείχνει ότι θα αργήσει η στιγμή που τα σχολεία μας θα πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.

Το ζήτημα που είχε προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση στο παρελθόν, παραμένει ανοιχτό και κυρίως ουσιαστικά άλυτο, την ώρα που οι ανάγκες και οι υποχρεώσεις της Πολιτείας απέναντι στη σχολική κοινότητα γίνονται ολοένα και πιο πιεστικές.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τα πρότυπα πυρασφάλειας στα δημόσια κτίρια, τα σχολεία υποχρεούνται να εναρμονιστούν με αυστηρότερες προδιαγραφές. Στην Πάτρα, οι εκτιμήσεις παραγόντων του Δήμου κάνουν λόγο για έργα που θα ξεπεράσουν τα 10 εκατ. ευρώ, προκειμένου οι σχολικές μονάδες να θεωρούνται πλήρως «ασφαλείς» και σύμφωνες με τον νόμο.

Η σύμβαση για την εκπόνηση των μελετών πυροπροστασίας σε 170 σχολικές μονάδες υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2023, με αρχικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τις 25 Μαΐου 2024. Ωστόσο, από πολύ νωρίς προέκυψαν σοβαρά προβλήματα, καθώς κατά την αναζήτηση φακέλων και στοιχείων στις υπηρεσίες, διαπιστώθηκε ότι σε δεκάδες σχολεία δεν υπήρχαν μελέτες παθητικής πυροπροστασίας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις απουσίαζαν ακόμη και βασικά στελέχη οικοδομικών αδειών.

Ακολούθησε ο πρώτος Συγκριτικός Πίνακας, εγκρίθηκε η πρώτη παράταση πέντε μηνών, όμως οι καθυστερήσεις συνεχίστηκαν. Η δεύτερη και η τρίτη παράταση δόθηκαν λόγω καθυστέρησης στον έλεγχο και την έγκριση των μελετών από την Πυροσβεστική, αλλά και λόγω των πολεοδομικών εκκρεμοτήτων που αποκαλύφθηκαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν την απόφαση της τρίτης παράτασης, σε 132 σχολικές μονάδες προέκυψαν ζητήματα, όπως προσθήκες χωρίς άδεια, αλλαγές χρήσης, ελλείψεις αδειών ή ανάγκη νομιμοποίησης αυθαιρέτων. Παράλληλα, για ορισμένα σχολεία απαιτούνται βεβαιώσεις μη εύρεσης οικοδομικής άδειας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις χρειάζεται η καταβολή ανταποδοτικών τελών στο ΤΕΕ για να μπορέσουν να υποβληθούν νέες μελέτες.

Παρά το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα που προέβλεπε ολοκλήρωση των μελετών έως τις 25 Δεκεμβρίου 2025, η εικόνα μέχρι σήμερα παραμένει προβληματική. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες του Δήμου για 129 σχολικές μονάδες, δεν έχουν χορηγηθεί όλες οι απαιτούμενες βεβαιώσεις, ενώ εκκρεμεί ακόμη ο έλεγχος και η έγκριση μελετών από την Πυροσβεστική.

Ετσι, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την τέταρτη παράταση, διάρκειας εννέα μηνών, μεταθέτοντας την ολοκλήρωση της μελέτης για τις 25 Σεπτεμβρίου 2026. Ενα ακόμη χρονικό περιθώριο σε ένα έργο που αποδεικνύεται εξαιρετικά σύνθετο, αλλά απολύτως κρίσιμο για την ασφάλεια χιλιάδων μαθητών και εκπαιδευτικών στην Πάτρα.

Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η τυπική ολοκλήρωση των μελετών, αλλά η εξασφάλιση χρηματοδότησης και η άμεση υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων, ώστε τα σχολεία της πόλης να πάψουν να λειτουργούν με «αστερίσκους» σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, όπως η πυρασφάλεια. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι όλα τα σχολεία της Πάτρας ακολουθούν τους κανόνες που αναφέρονταν και ίσχυαν έως το 2021, άρα υπάρχει ασφάλεια και μέσα προστασίας στις σχολικές μονάδες.

