Πάτρα: Μπλοκαρισμένες μπάρες τρένου στην Παραλία – Οδηγοί περνούν με κίνδυνο

Μπλοκαρισμένες οι μπάρες του τρένου στην Παραλία Πατρών έχοντας προκαλέσει κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Πάτρα: Μπλοκαρισμένες μπάρες τρένου στην Παραλία – Οδηγοί περνούν με κίνδυνο
05 Μαρ. 2026 21:29
Pelop News

Αναστάτωση και προβληματισμό προκαλεί ένα επικίνδυνο περιστατικό που καταγράφεται σήμερα στην περιοχή της Παραλίας Πατρών, όπου οι μπάρες στη σιδηροδρομική διάβαση έχουν κατέβει και παραμένουν μπλοκαρισμένες, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μπάρες στη διάβαση του τρένου έχουν κατέβει και δεν ανεβαίνουν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλη αναμονή και κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο.

Πολλοί οδηγοί, αγανακτισμένοι από την καθυστέρηση, επιλέγουν να περνούν ανάμεσα από τις κατεβασμένες μπάρες, αψηφώντας τον κίνδυνο πιθανής διέλευσης τρένου.

Η κατάσταση προκαλεί έντονη ανησυχία για την ασφάλεια, καθώς μια τέτοια πρακτική μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνη. Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να επιληφθούν άμεσα ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα και να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα.

