Πάτρα: Χειροπέδες σε άνδρα που προκαλούσε περαστικούς με γενετήσιες πράξεις
Ο άνδρας συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Αμεσης Δράσης.
Για προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας συνελήφθη άνδρας, στην Πάτρα, χθες το μεσημέρι Πέμπτη 18/09/2025, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.
Ο συλληφθείς ευρισκόμενος σε κεντρική οδό προέβη σε πράξεις, που προσέβαλαν την γενετήσια ευπρέπεια των διερχομένων πολιτών.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News