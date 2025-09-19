Πάτρα: Χειροπέδες σε άνδρα που προκαλούσε περαστικούς με γενετήσιες πράξεις

Για προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας συνελήφθη άνδρας, στην Πάτρα, χθες το μεσημέρι Πέμπτη 18/09/2025, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.

Ο συλληφθείς ευρισκόμενος σε κεντρική οδό προέβη σε πράξεις, που προσέβαλαν την γενετήσια ευπρέπεια των διερχομένων πολιτών.

