Πάτρα: Χειροπέδες σε δυο αλλοδαπούς για διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων

Η έρευνα των αστυνομικών αρχών συνεχίζεται για εμπλοκή και άλλων ατόμων

17 Φεβ. 2026 12:30
Pelop News

Μια ακόμα επιτυχία της τοπικής ΕΛ.ΑΣ στην διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων, καθώς  προχώρησε στη σύλληψη δυο αλλοδαπών από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας,.

Η ανακοίνωση:  Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι, σε περιοχή της Πάτρας, από αστυνομικούς

του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, δυο αλλοδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση,  για  παράβαση της νομοθεσίας περί Τελωνειακού Κώδικα και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, αξιοποιώντας πληροφορίες πραγματοποίησαν έρευνες σε δυο οικίες των κατηγορούμενων, κατά τις οποίες βρήκαν και κατέσχεσαν :

  • -820- πακέτα λαθραίων τσιγάρων, που περιείχαν -16.400- τσιγάρα
  • -40- συσκευασίες λαθραίου καπνού, συνολικού βάρους -2- κιλών και
  • το χρηματικό ποσό των -125- ευρώ.

Σε σωματικούς ελέγχους που ενήργησαν οι αστυνομικοί στους κατηγορούμενους βρήκαν στην κατοχή τους και κατέσχεσαν -1.250- ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ ο ένας κατηγορούμενος στερούταν νομίμων εγγράφων για την παραμονή του στη χώρα μας”.

