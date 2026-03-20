Πάτρα: Χειροπέδες σε γυναίκα για καταχρήσεις σε βάρος του Δημοσίου

Στη σύλληψη μιας ημεδαπής γυναίκας προχώρησαν χθες, Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε σοβαρή καταδικαστική απόφαση.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, η γυναίκα εντοπίστηκε στην Πάτρα και συνελήφθη, καθώς είχε καταδικαστεί από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών σε ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών. Η καταδίκη αφορούσε παραβάσεις της νομοθεσίας περί καταχραστών του Δημοσίου.

