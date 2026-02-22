Πάτρα: Χειροπέδες της ΕΛ.ΑΣ. σε «ποντικό», εξιχνιάστηκαν οκτώ περιπτώσεις

Χειροπέδες σε έναν άνδρα που είχε αδυναμία στις κλοπές σε καταστήματα στην περιοχή της Πάτρας πέρασε η Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.: Συνελήφθη, στις 20-02-2026 τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες

κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατ’ εξακολούθηση.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένας ανήλικος για διάπραξη

κλοπών και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, στις 20-02-2026, τα ξημερώματα, στην Πάτρα, ο

κατηγορούμενος, από κοινού με τον ανήλικο συνεργό του, μετέβησαν αρχικά

σε κατάστημα και αποπειράθηκαν να διαπράξουν κλοπή. Στη συνέχεια ο

ενήλικος επιχείρησε να διαρρήξει σταθμευμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, χωρίς να

ολοκληρώσει την πράξη του, καθώς ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός του

οχήματος.

Από την προανάκριση που διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνσης Δίωξης και

Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, κατά το

τελευταίο τετράμηνο, είχε διαπράξει επιπλέον -7- περιπτώσεις κλοπών σε

καταστήματα στην Πάτρα, ενεργώντας είτε μόνος του είτε από κοινού με

ανήλικο συνεργό.

Μεταξύ άλλων:

Στις 25-11-2025, εισήλθε σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Πάτρας και

αφαίρεσε από συρτάρι της ρεσεψιόν το χρηματικό ποσό των -200- ευρώ σε

χαρτονομίσματα.

Την ίδια ημέρα, πρώτες πρωινές ώρες, αναπήδησε περίφραξη μίνι μάρκετ

με σκοπό την κλοπή, χωρίς να προλάβει να αφαιρέσει χρηματικό ποσό ή

αντικείμενα, καθώς αποχώρησε.

Στις 03-12-2025, εισήλθε σε εξωτερικό χώρο καταστήματος υγειονομικού

ενδιαφέροντος με σκοπό την αφαίρεση χρημάτων ή εμπορευμάτων, πλην όμως

δεν ολοκλήρωσε την πράξη του.

Στις 02-01-2026, παραβίασε με αιχμηρό αντικείμενο παράθυρο επιχείρησης

και αφού ερεύνησε τον χώρο, αφαίρεσε από κουτί πλησίον της ταμειακής

μηχανής το χρηματικό ποσό των -1.500- ευρώ.

Στις 07-01-2026, εισήλθε εκ νέου στην ίδια επιχείρηση παραβιάζοντας

παράθυρο, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αφαιρέσει χρηματικό ποσό ή άλλα

αντικείμενα.

Κατά το χρονικό διάστημα 15-01-2026 προς 16-01-2026, εισήλθε από

παράθυρο καταστήματος πώλησης καφέ και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των

-50- ευρώ σε κέρματα από το ταμείο.

Στις 15-02-2026, από κοινού με τον ανήλικο συνεργό του, εισήλθαν σε

κατάστημα και αφαίρεσαν από την ταμειακή μηχανή το χρηματικό ποσό -300-

ευρώ σε χαρτονομίσματα. Τέλος, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του σε μία ακόμη

υπόθεση κλοπής σε κατάστημα στο κέντρο της Πάτρας.

Σε αρκετές από τις παραπάνω περιπτώσεις κατασχέθηκαν ψηφιακά μέσα αποθήκευσης με βιντεοληπτικό υλικό από τα εγκατεστημένα συστήματα καταγραφής, από την επισκόπηση των οποίων ταυτοποιήθηκε ο κατηγορούμενος.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του συλληφθέντα θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής του και σε άλλες συναφείς αξιόποινες πράξεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



