Πάτρα: «Χωρίς προστασία η πρώτη κατοικία» – Κριτική στο ισχύον πτωχευτικό πλαίσιο από τη Λούκα Κατσέλη

Η Λούκα Κατσέλη στο βήμα της διημερίδας, που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου
16 Μαρ. 2026 15:00
Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε από το περιοδικό «Πατρινόραμα» η διημερίδα «Κόκκινα Δάνεια 2026 – Λύσεις, Ρυθμίσεις & Νέα Αρχή», με κεντρική ομιλήτρια την πρ. υπουργό Εθνικής Οικονομίας Λούκα Κατσέλη, η οποία ανέλυσε τις προκλήσεις που εξακολουθεί να δημιουργεί το ιδιωτικό χρέος για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών και συγκέντρωσε οικονομολόγους, νομικούς, επιστήμονες, αλλά και πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερχρέωσης, επιδιώκοντας να ενημερωθούν για τις δυνατότητες ρύθμισης οφειλών και τις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα.

Στην ομιλία της, η κ. Κατσέλη χαρακτήρισε το ιδιωτικό και δημόσιο χρέος «βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας», τονίζοντας ότι η υπερχρέωση νοικοκυριών και επιχειρήσεων παραμένει σοβαρό διαρθρωτικό πρόβλημα. Οπως σημείωσε, τραπεζικές κρίσεις, οικονομική αβεβαιότητα και πολιτικές λιτότητας δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο πτωχεύσεων, απώλειας εισοδημάτων και κοινωνικής ανασφάλειας. Ασκησε επίσης κριτική στο ισχύον πτωχευτικό πλαίσιο, υποστηρίζοντας ότι έχει ουσιαστικά καταργηθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας.

Υπενθύμισε ότι ο νόμος 3869/2010 («νόμος Κατσέλη») έδινε τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών με δικαστική προστασία και διατήρηση της κύριας κατοικίας υπό προϋποθέσεις. Παράλληλα τόνισε ότι η μείωση των «κόκκινων δανείων» στους ισολογισμούς των τραπεζών δεν σημαίνει απαραίτητα λύση του προβλήματος, καθώς μεγάλο μέρος τους μεταφέρθηκε σε εταιρείες διαχείρισης μέσω τιτλοποιήσεων. Οπως επισήμανε, το ιδιωτικό χρέος παραμένει υψηλό και συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους αποτελεί πολιτική επιλογή με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, καλώντας την Πολιτεία να διαμορφώσει ένα δίκαιο και αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής σταθερότητας.

Στη διημερίδα συμμετείχε επίσης ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος παρουσίασε τις ευρωπαϊκές εξελίξεις σχετικά με τα funds και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς και τα δικαιώματα των δανειοληπτών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Παρέμβαση πραγματοποίησε ακόμη ο πρ. γενικός γραμματέας Καταναλωτή Δημήτρης Σπυράκος, ο οποίος αναφέρθηκε στις πρόσφατες αποφάσεις του Αρείου Πάγου σχετικά με τον νόμο Κατσέλη.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:32 Παύλιανη: Ιδανική πρόταση για ανοιξιάτικη απόδραση
16:24 Μια ακόμα χώρα είπε όχι στον Τραμπ, η Ισπανία δεν συμμετέχει σε στρατιωτική αποστολή
16:16 Ο ρεαλιστικός στόχος του ΝΟΠ είναι το πλεονέκτημα έδρας στα Play-oyts
16:08 Οι προτάσεις της παράταξης Σκιαδαρέση για τον οδοντωτό
16:00 «Πόλεμος πάντων μέν πατήρ έστι»
15:54 Κατώτατος μισθός: «Κλείδωσε» η αύξηση, οι ανακοινώσεις στις 24 Μαρτίου
15:47 Εργαζόμενοι ΟΣΕ: «Ντρέπεται και η ντροπή για τον οδοντωτό»
15:39 ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τις εκλογές, ψήφισαν 174.813 πολίτες στις εκλογές
15:31 ΑΣΕΠ: Λήγει η διορία για μόνιμες θέσεις στο νοσοκομείο
15:24 Ερμής: Συγκίνηση στην βράβευση του Νίκου Λεοντίου
15:16 Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ κάνουν βήμα πίσω και επιτρέπουν την διέλευση Ιρανικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ
15:09 Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά τεστ της Εθνικής, δείτε τα νέα πρόσωπα
15:00 Πάτρα: «Χωρίς προστασία η πρώτη κατοικία» – Κριτική στο ισχύον πτωχευτικό πλαίσιο από τη Λούκα Κατσέλη
14:59 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Κρίσιμο το δίμηνο έως το Πάσχα – Καμία χαλάρωση στα μέτρα, 2.128 κρούσματα και 484.135 θανατώσεις
14:52 Αιγιάλεια: Πρώτος εγκεκριμένος προϋπολογισμός στη χώρα και μείωση τελών 1,9 εκατ. ευρώ
14:47 Πάτρα: Νέο τριήμερο παραστάσεων για το «Μια (;) Γυναίκα Μόνη» στο Λιθογραφείον
14:40 Νέα Μάκρη: Στην Ευελπίδων οι τρεις Τούρκοι για τους πυροβολισμούς στη Μαραθώνος
14:30 ΠΟΕΔΗΝ: Πανυγειονομική απεργία στις 19 Μαρτίου – Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας και πορεία στο Οικονομικών
14:24 Κρεμλίνο κατά Financial Times: Ο Τραμπ δεν έχει εγκαταλείψει την Ουκρανία, λέει ο Πεσκόφ
14:19 Ελένη Φιλίνη: «Έχω βιώσει σεξουαλική παρενόχληση και έχω χάσει δουλειές»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
