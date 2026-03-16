Πάτρα: «Χωρίς προστασία η πρώτη κατοικία» – Κριτική στο ισχύον πτωχευτικό πλαίσιο από τη Λούκα Κατσέλη

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε από το περιοδικό «Πατρινόραμα» η διημερίδα «Κόκκινα Δάνεια 2026 – Λύσεις, Ρυθμίσεις & Νέα Αρχή», με κεντρική ομιλήτρια την πρ. υπουργό Εθνικής Οικονομίας Λούκα Κατσέλη, η οποία ανέλυσε τις προκλήσεις που εξακολουθεί να δημιουργεί το ιδιωτικό χρέος για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών και συγκέντρωσε οικονομολόγους, νομικούς, επιστήμονες, αλλά και πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερχρέωσης, επιδιώκοντας να ενημερωθούν για τις δυνατότητες ρύθμισης οφειλών και τις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα.

Στην ομιλία της, η κ. Κατσέλη χαρακτήρισε το ιδιωτικό και δημόσιο χρέος «βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας», τονίζοντας ότι η υπερχρέωση νοικοκυριών και επιχειρήσεων παραμένει σοβαρό διαρθρωτικό πρόβλημα. Οπως σημείωσε, τραπεζικές κρίσεις, οικονομική αβεβαιότητα και πολιτικές λιτότητας δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο πτωχεύσεων, απώλειας εισοδημάτων και κοινωνικής ανασφάλειας. Ασκησε επίσης κριτική στο ισχύον πτωχευτικό πλαίσιο, υποστηρίζοντας ότι έχει ουσιαστικά καταργηθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας.

Υπενθύμισε ότι ο νόμος 3869/2010 («νόμος Κατσέλη») έδινε τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών με δικαστική προστασία και διατήρηση της κύριας κατοικίας υπό προϋποθέσεις. Παράλληλα τόνισε ότι η μείωση των «κόκκινων δανείων» στους ισολογισμούς των τραπεζών δεν σημαίνει απαραίτητα λύση του προβλήματος, καθώς μεγάλο μέρος τους μεταφέρθηκε σε εταιρείες διαχείρισης μέσω τιτλοποιήσεων. Οπως επισήμανε, το ιδιωτικό χρέος παραμένει υψηλό και συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους αποτελεί πολιτική επιλογή με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, καλώντας την Πολιτεία να διαμορφώσει ένα δίκαιο και αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής σταθερότητας.

Στη διημερίδα συμμετείχε επίσης ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος παρουσίασε τις ευρωπαϊκές εξελίξεις σχετικά με τα funds και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς και τα δικαιώματα των δανειοληπτών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Παρέμβαση πραγματοποίησε ακόμη ο πρ. γενικός γραμματέας Καταναλωτή Δημήτρης Σπυράκος, ο οποίος αναφέρθηκε στις πρόσφατες αποφάσεις του Αρείου Πάγου σχετικά με τον νόμο Κατσέλη.

