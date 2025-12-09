Πάτρα: Χωρίς τηλέφωνα και ίντερνετ υπηρεσία του Δήμου

Από την Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνεται ότι η τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία, με την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής δεν είναι εφικτή λόγω εργασιών στο δημόσιο, τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2, που παρέχει σύνδεση internet.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η αδυναμία επικοινωνίας με τη συγκεκριμένη υπηρεσία θα διαρκέσει μέχρι τη 1 σήμερα το μεσημέρι Δευτέρα 9/12/2025.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



