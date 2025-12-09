Πάτρα: Χωρίς τηλέφωνα και ίντερνετ υπηρεσία του Δήμου
Αδύνατη η επικοινώνια με την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πατρέων, λόγω εργασιών.
Από την Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνεται ότι η τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία, με την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής δεν είναι εφικτή λόγω εργασιών στο δημόσιο, τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2, που παρέχει σύνδεση internet.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση η αδυναμία επικοινωνίας με τη συγκεκριμένη υπηρεσία θα διαρκέσει μέχρι τη 1 σήμερα το μεσημέρι Δευτέρα 9/12/2025.
