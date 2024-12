Πάτρα: Χριστούγεννα με… γιορτή στην πλατεία Εργατικών Κατοικιών Ταραμπούρα – Προβολή ταινίας και συναυλία βιολιού συνοδεία πιάνου

Οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που διοργανώνει η αντιδημαρχία Πολιτισμού συνεχίζονται την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου στις 8.00 το βράδυ με την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής στη διάρκεια της οποίας η Πλατεία των Εργατικών Κατοικιών Ταραμπούρα θα πλημμυρίσει από το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Στην εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Δημοτικό Διαμέρισμα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ταραμπούρα, συμμετέχουν τα τμήματα του Χορευτικού τα οποία θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα προσφερθούν Χριστουγεννιάτικα κεράσματα και λιχουδιές ενώ μοναδικές εκπλήξεις περιμένουν μικρούς και μεγάλους.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕ «ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΗΣ ΛΟΥΣΙΑ» & ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΙΟΛΙΟΥ

Οι κινηματογραφικές προβολές με χριστουγεννιάτικη θεματολογία παίρνουν στις 8.00 το βράδυ της Παρασκευής 20 Δεκεμβρίου τη σκυτάλη των εορταστικών δράσεων με την προβολή της ταινίας All I Want for Christmas: The Magic Time Machine (Τα Χριστούγεννα της Λουσία: Η μαγική χρονομηχανή), σε σκηνοθεσία Christian Dyekjær, η οποία θα προβληθεί στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Ρωμανού.

Πρόκειται για μια ταινία – ήταν υποψήφια για Βραβείο Καλύτερης Ταινίας για Παιδιά και Καλύτερων Οπτικών Εφέ στα Βραβεία Δανέζικου Κινηματογράφου το 2023 – διασκεδαστική και συναρπαστική για το κοινό, στην οποία κυριαρχεί η πρόσμιξη διαφορετικών στοιχείων και η θετική κεντρική δήλωση περί ισότητας που διαμορφώνουν μια ουσιαστική αντιπρόταση στις συνηθισμένες χριστουγεννιάτικες απομιμήσεις.

Η ταινία

Κεντρικό πρόσωπο είναι η Λουσία η οποία συνεχίζει τις σπουδές της στο… σχολείο του Άγιου Βασίλη. Σε μια προ-χριστουγεννιάτικη συγκέντρωση, ο Διευθυντής, που μοιάζει να βρίσκεται σε σύγχυση, ρίχνει μια βόμβα: Τα Χριστούγεννα ακυρώνονται! Με λίγη μαγεία, μια χρονομηχανή και αρκετό θάρρος, η Λουσία και οι φίλοι της θα ξεκινήσουν να σώσουν τα Χριστούγεννα….

Σενάριο: Uffe Rørbæk, Φωτογραφία: Jacob Banke Olesen, Μοντάζ: Morten Egholm.Μουσική: Kristian Eidnes Andersen, Nicklas Schmidt

Ερμηνείες: Martin Buch Claudia: Mia Lyhne, Ella Testa Kusk, Peter Sejer Winther, Anders Brink Madsen, Julie Vang, Nicolai Kopernikus, Ulf Pilgaard, Kristian Halken, Mette Horn

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία τάξη Βιολιού της καθηγήτριας Μαριάννας Σαφάροβα

Στο πλαίσιο πάντα των εορταστικών εκδηλώσεων στις 7.00 το βράδυ την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών (Αράτου 10 & Ρήγα Φεραίου), συνοδεία πιάνου θα πραγματοποιηθεί Χριστουγεννιάτικη Συναυλία από την τάξη βιολιού της Μαριάννας Σαφάροβα.

Στη συναυλία θα ακουστούν έργα Mozart,Potolovsky, Baklanova, Beethoven, D.Schostakovich, F.Kreisler, Bach, Komarovsky, Hendel

Συμμετέχει επίσης σύνολο μαθητών (και ο Γιώργος Ανδρεόπουλος)

Συνοδεία πιάνου – Λιουντμίλα Ιβάνοβα

Η παρακολούθηση των εκδηλώσεων είναι δωρεάν

