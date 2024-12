Πάτρα: Χριστουγεννιάτικες δράσεις στο ιστορικό κέντρο και τις συνοικίες

Το πλήρες πρόγραμμα των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων που διοργανώνει η αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων για το 2024, περιλαμβάνει συνολικά 18 δράσεις. Αυτές θα πραγματοποιηθούν στο ιστορικό κέντρο και τις συνοικίες της πόλης.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2024 με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Γεωργίου και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2025.

Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 12/12

ΑΝΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ώρα 18.00

– Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού των Χριστουγέννων «οι μικροί κυνηγοί και το χαμένο χριστουγεννιάτικο φως»

Συμμετέχει η ομάδα θεάτρου δρόμου X – SALTIBAGOS

Αφηγείται η Βάσω Καλοκαιρινού (μέλος του θεατρικού σχήματος ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ)

– Mπάντα του Δήμου Πατρέων

– Συμμετέχουν οι χορωδίες:

Της Μέριμνας

Cantelena

ΑΝΤΗΧΩ

Και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/12

«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ από το «Περί Σκιών»

του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ

21ο Δημοτικό Σχολείο, ώρα 12.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/12

«ΤΑ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΙΑ ΓΙΝΑΝΕ ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ»

από τον ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ

Εκπολιτιστικός Σύλλογος Προαστείου – 40ο Δημοτικό Σχολείο, ώρα 17.30

ΠΕΜΠΤΗ 19/12 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

σε συνεργασία με το Δημοτικό Διαμέρισμα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ταραμπούρα με το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πατρέων

Πλ. Εργατικών Κατοικιών Ταραμπούρα, ώρα 20.00

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα προσφερθούν Χριστουγεννιάτικα κεράσματα και λιχουδιές ενώ μοναδικές εκπλήξεις περιμένουν μικρούς και μεγάλους.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/12

Προβολή ταινίας All I Want for Christmas: The Magic Time Machine

Τα Χριστούγεννα της Λουσία: Η μαγική χρονομηχανή

Σε συνεργασία με τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο

“Ο Αγιος Δημήτριος” Ρωμανού

Πρώην Δημοτικό Σχολείο Ρωμανού, ώρα 20.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/12

«Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ»

από τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΑΛΙΩΤΗ

18ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, ώρα 12.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/12

Παράσταση στον δρόμο “BUBBLE PARADE” από τους

LA PETITE MARQUERITE

στο κέντρο της Πάτρας, ώρα 12.00

«ΤΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΤΗΣ ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΑΣ» από το Μαύρο Θέατρο Πάτρας – ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

11ο Δημοτικό Σχολείο, ώρα 12.00

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας

Kατασκευές | Χριστουγεννιάτικο παιχνίδι | Χριστουγεννιάτικα τραγούδια | Face painting | Παράσταση BUBBLE SHOW από τους

LA PETITE MARQUERITE

Πολυχώρος Πολιτισμού (πρώην Ιχθυόσκαλα), ώρα 17.30

ΤΡΙΤΗ 24/12

Κάλαντα από τους Εκπολιτιστικούς Συλλόγους

Πλατεία Γεωργίου, ώρα 11.30

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/12

Προβολή ταινίας Phantom owl forest – Χριστούγεννα στο μαγεμένο δάσος

Πολυχώρος Πολιτισμού (πρώην Ιχθυόσκαλα), ώρα 18.30

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/12

Συναυλία από την ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΥΚΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Κελάρι Αχαΐα Κλάους, ώρα 20.00

Συναυλία μουσικής δωματίου με έργα για ορχήστρα νυκτών εγχόρδων.

Διευθύνει ο κος Αναστάσιος Συμεωνίδης.

Την Καλλιτεχνική διεύθυνση της ορχήστρας επιμελείται η κα Βάγια Ζεππάτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/12

Δρώμενο από την Ομάδα Θεάτρου Δρόμου X – SALTIBAGOS

Πλατεία Γεωργίου, ώρα 12.00

ΤΡΙΤΗ 31/12

Κάλαντα από τους Εκπολιτιστικούς Συλλόγους

Πλατεία Γεωργίου, ώρα 11.30

ΤΡΙΤΗ 31/12

Συναυλία από το συγκρότημα ABOVE SUSPICION

Πλατεία Γεωργίου ώρα 13.30

Οι Above Suspicion αποτελούνται από τους: Ελένη Σανδραβέλη (φωνή), Γιάννη Ασλανίδη (μπάσο), Ανδρέα Ζαρκαδάκη (ηλεκτρική κιθάρα), Κωνσταντίνο Παλαιολόγο-Δραγάση (τύμπανα), Νίκο Κοντογεωργόπουλο (πλήκτρα)

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/1/2025

Προβολή ταινίας Where is Anne Frank – Πού Κρύβεται η Άννα Φρανκ

Σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αραχωβίτικων

Αίθουσα Δημοτικού Καταστήματος Αραχωβίτικων, ώρα 18.30

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ

Ντάριο Φο – Δεν πληρώνομαι; Δεν πληρώνω!

σε σκηνοθεσία Θανάση Θεολόγη, από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

θέατρο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ+

Συντελεστές:

Απόδοση: Γιάννης Καλατζόπουλος

Σκηνοθεσία: Θανάσης Θεολόγης

Σκηνικά: Κατερίνα Παπαγεωργίου

Παίζουν: Νικολέτα Βλαβιανού, Μαρία Ελευθεριάδη, Γιάννης Καλατζόπουλος,

Βασίλης Κόκκαλης, Γιώργος Ρούφας, Στέλιος Σοφός

Που να σκάσεις Κριστομπίτα, δεν θα πάρεις τη Ροζίτα

Στην Παιδική Σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Συντελεστές:

Διασκευή-σκηνοθεσία: Γιάννης Καλατζόπουλος

Σκηνικά-Ενδυματολογική Επιμέλεια: Γιάννης Μετζικώφ

Πρωτότυπη Μουσική: Δημήτρης Λέκκας

Ενορχήστρωση, σύνθεση και διδασκαλία: Φίλιππος Περιστέρης

Χορογραφίες: Κατερίνα Ανδριοπούλου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Νίκος Παρασκευόπουλος

Βοηθός Σκηνογράφου: Ελένη Σουμή

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Ιωάννα Αγγελοπούλου, Σταύρος Δημόπουλος , Γιάννης Καλατζόπουλος, Σπύρος

Κουβαρδάς , Γεωργία Μυλωνά, Νίκος Παρασκευόπουλος, Τάσος Χρυσόπουλος.

Πληροφορίες παραστάσεων: www.dipethepatras.gr | Τηλ: 2610 623 730

Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων : www.ticketservices.gr

ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

