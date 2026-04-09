Πάτρα: Δείτε ποιο είναι το νέο ξενοδοχείο που άνοιξε στο κέντρο -Η ιστορία που «γέννησε» το όνομα του

Η «Πελοπόννησος», με αρκετά ρεπορτάζ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έχει καταγράψει την έντονη κινητικότητα που παρατηρείται στον ξενοδοχειακό τομέα, με πολλούς επιχειρηματίες να προχωρούν σε κινήσεις προκειμένου να αποκτήσουν παρουσία στην περιοχή.

Αυτό αποδεικνύεται και από μια κίνηση που έκαναν πριν από λίγους μήνες Πατρινοί επιχειρηματίες, οι οποίοι από τα Χριστούγεννα του 2025 λειτουργούν στο κέντρο της πόλης ένα νέο ξενοδοχείο, το «Anfides Hotel», το οποίο βρίσκεται στην οδό Ερμού.

Πρόκειται για ένα νεοκλασικό κτίριο τεσσάρων αστέρων, το οποίο διαθέτει επτά δωμάτια και φέρει τα χαρακτηριστικά ενός Boutique Hotel.

Πώς όμως προέκυψε αυτή η επιχειρηματική κίνηση σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον για τα δεδομένα της Αχαΐας, η οποία επιχειρεί τα τελευταία χρόνια να αυξήσει το μερίδιό της στον ολοένα και πιο αναπτυσσόμενο τομέα του τουρισμού;

Το pelop.gr επικοινώνησε με τη Σοφία Βασιλείου, εκ των ιδιοκτητών του ξενοδοχείου, η οποία τόνισε: «Η επιχειρηματική ιδέα για τη δημιουργία ενός Boutique Hotel στην πόλη μας δεν προέκυψε τυχαία ούτε και εύκολα. Γεννήθηκε αρχικά από την επιθυμία μας να αξιοποιήσουμε ένα ακίνητο που ανήκε στην οικογένειά μας εδώ και πολλά χρόνια. Από την πρώτη στιγμή που ασχοληθήκαμε πιο ουσιαστικά με την αποκατάστασή του, και μέσα από διάφορα ευρήματα που παρέπεμπαν σε παλαιότερη εποχή, αντιληφθήκαμε ότι πρόκειται για έναν χώρο με έντονη ταυτότητα και ιδιαίτερο ιστορικό αποτύπωμα, συνδεδεμένο με τα δύσκολα χρόνια του πολέμου.

Το ακίνητο συνορεύει με τον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας Πατρών και μέσω μιας πέτρινης αψίδας που συνδέει τα δύο κτίρια —η οποία παραμένει ορατή μέχρι σήμερα— φημολογείται πως χρησιμοποιήθηκε κατά τα χρόνια της Κατοχής ως “κρυφό σχολείο” και καταφύγιο για κληρικούς και στρατιώτες της περιοχής. Όλα αυτά έπαιξαν ρόλο ώστε να αναδείξουμε τον χαρακτήρα του κτιρίου».

Πολλοί θα αναρωτηθούν, ωστόσο, από πού προκύπτει το όνομα του ξενοδοχείου.

Η ερώτηση αυτή έφερε στην επιφάνεια μια όμορφη οικογενειακή ιστορία.

«Την ίδια περίοδο που το κτήριο ανακαινιζόταν και αποκτούσε ξανά ζωή, η οικογένειά μας μεγάλωνε. Οι εργασίες ανακατασκευής προχωρούσαν παράλληλα με τη γέννηση των παιδιών μας, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο συμβολισμό: όπως το κτήριο αναγεννιόταν, έτσι γεννιόταν και μια νέα γενιά», αποκάλυψε η κ. Βασιλείου και πρόσθεσε: «Έτσι το Anfides γεννήθηκε από μια πολύ προσωπική και συμβολική στιγμή για την οικογένειά μας. Το όνομα προέκυψε με πολλή αγάπη από τα αρχικά ονόματα των τριών παιδιών μας:

An – Ανέστης (2019)

Fi – Φίλιππος (2021)

Des – Δέσποινα (2023)

Είναι σαν μια υπόσχεση: ότι ακόμη κι όταν όλα γύρω αλλάζουν, η οικογένεια, η φροντίδα και το αίσθημα του “σπιτιού” παραμένουν σταθερά».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



