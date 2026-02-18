Πάτρα: Δείτε σε ποιον καρναβαλικό χορό θα παρελάσουν «Μαζωνάκης», «Μαρινέλα» και «Σφακιανάκης»

Έφτασε η ημέρα για έναν από τους σπουδαιότερους καρναβαλικούς χορούς που γίνεται στη Πάτρα, το Your Face Sounds Familiar by ypokrites που θα γίνει σήμερα το βράδυ (21.00) στο «Royal».

Πρόκειται για το μεγαλύτερο διαδραστικό καρναβαλικό πάρτι της χρονιάς το οποίο είναι ανανεωμένο με εκπληκτικές εμφανίσεις και χορογραφίες που θα σας καταπλήξουν!

Ένα πάρτι γεμάτο αστείρευτη φαντασία , σάτιρα, χιούμορ και ατελείωτο κέφι και χορό με τους «TRASHFORMERS» που θα ξεσηκώσουν το κοινό μέχρι το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημερινό event αναμένεται να εμφανιστούν στην σκηνή ο «Νότης Σφακιανάκης», ο «Γιώργος Μαζωνάκης», η «Μαρινέλα», η Αννα Βίσση, η «Καίτη Γαρμπή», η Ελένη Φουρείρα και η «Εφη Θώδη».

Όπως καταλαβαίνετε αναμένεται να γίνει χαμός από τους διαγωνιζομένους με τον πρώτο νικητή να παίρνει και βραβείο, όπως και οι τρεις πρώτοι που θα επιλέξει το κοινό.

Την εκδήλωση παρουσιάζουν οι Δήμητρα Μπαλαφούτη και ο Δημήτρης Γεωργόπουλος.

