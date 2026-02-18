Πάτρα: Δείτε σε ποιον καρναβαλικό χορό θα παρελάσουν «Μαζωνάκης», «Μαρινέλα» και «Σφακιανάκης»

Ο  πρώτος νικητής παίρνει και βραβείο, όπως και οι τρεις πρώτοι που θα επιλέξει το κοινό.

Πάτρα: Δείτε σε ποιον καρναβαλικό χορό θα παρελάσουν «Μαζωνάκης», «Μαρινέλα» και «Σφακιανάκης»
18 Φεβ. 2026 11:41
Pelop News

Έφτασε η ημέρα για έναν από τους σπουδαιότερους καρναβαλικούς χορούς που γίνεται στη Πάτρα, το Your Face Sounds Familiar  by ypokrites που θα γίνει σήμερα το βράδυ (21.00) στο «Royal».

Πρόκειται για το μεγαλύτερο διαδραστικό καρναβαλικό πάρτι της χρονιάς το οποίο είναι ανανεωμένο με εκπληκτικές εμφανίσεις και χορογραφίες που θα σας καταπλήξουν!
Ένα πάρτι γεμάτο αστείρευτη φαντασία , σάτιρα, χιούμορ και ατελείωτο κέφι και χορό με τους «TRASHFORMERS» που θα ξεσηκώσουν το κοινό μέχρι το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημερινό event αναμένεται να εμφανιστούν στην σκηνή ο «Νότης Σφακιανάκης», ο «Γιώργος Μαζωνάκης», η «Μαρινέλα», η Αννα Βίσση, η «Καίτη Γαρμπή», η Ελένη Φουρείρα και η «Εφη Θώδη».

Όπως καταλαβαίνετε αναμένεται να γίνει χαμός από τους διαγωνιζομένους με τον πρώτο νικητή να παίρνει και βραβείο, όπως και οι τρεις πρώτοι που θα επιλέξει το κοινό.

Την εκδήλωση παρουσιάζουν οι Δήμητρα Μπαλαφούτη και ο Δημήτρης Γεωργόπουλος.

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ στην «Π»: Κρίση παιδείας και νοοτροπίας
13:55 Καβάλα: Στο δημοτικό συμβούλιο η δωρεάν εκταφή 150 τάφων θυμάτων Covid-19
13:51 Τα οικονομικά της ΕΕ είναι απροστάτευτα σε κρούσματα απάτης.
13:45 Αστυπάλαια: Ψαράς βούτηξε με 10 μποφόρ για να σώσει το καΐκι του ΒΙΝΤΕΟ
13:39 Σύλληψη 19χρονου στο «Ελ. Βενιζέλος» με 15,5 κιλά κάνναβης – Ερευνάται διεθνές κύκλωμα
13:33 Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για Τραμπ – Σκληροί χαρακτηρισμοί από σημαντικό ποσοστό πολιτών
13:28 Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Μια είναι η καπετάνισσα» – Αιχμές και σχόλια με ναυτικούς συμβολισμούς
13:25 «Ανθρωπόμορφες Ρωγμές+» στην Πάτρα – Εικαστική έκθεση στην Αγορά Αργύρη από 7 έως 21 Μαρτίου
13:17 Στους δρόμους οι συνταξιούχοι – Μαζική πορεία στο κέντρο της Αθήνας με αιχμή τις αυξήσεις
13:14 Ιταλία: Χιονοστιβάδα “καταπίνει” σκιερ ΒΙΝΤΕΟ
13:12 Το τελευταίο «αντίο» στην Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη – Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία στο Α΄ Νεκροταφείο
13:08 Πτώση 10% καταγράφουν τα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος
13:03 Το Πανεπιστήμιο Πατρών επιστρέφει στις παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού με το άρμα «Αρλεκίνοι»
13:00 Επενδυτής για την ΕΒΟ: Διεθνής διαγωνισμός για το ιστορικό εργοστάσιο – Τα ΕΑΣ αποφασίζουν την ανάπτυξη μονάδας κατασκευής οβίδων στο Αίγιο
13:00 Κύκλωμα κλοπών και παράνομης διακίνησης φαρμάκων εξαρθρώθηκε στην Αθήνα – Χιλιάδες χάπια και έγγραφα στα ευρήματα
12:59 Ανακοίνωση από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β. Πελοποννήσου για τις αθλητικές εγκαταστάσεις
12:53 Συνεχίζονται τα play-offs στην Α΄ κατηγορία, ξεχωρίζει το Αχαϊκή-Κεραυνός
12:46 Χρυσοχοΐδης: Υπερπληθυσμός στις φυλακές, σχέδιο για 8 νέες – Ποιες κάμερες θα βεβαιώνουν παραβάσεις
12:41 Δήμος Πατρέων και εκπαιδευτικοί σε διάλογο για σχολεία, υποδομές και εξελίξεις στην εκπαίδευση
12:40 Κέα: Η «πύλη» των Κυκλάδων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ