Πάτρα: Δεκάδες ταξί στην Εγλυκάδα για συμπαράσταση στους αγρότες

Ο κόμβος της Εγλυκάδας παραμένει κλειστός για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

με την κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, από τους κόμβους Κ1, λιμάνι Πάτρας και Οβρυά.

Οι αγρότες έχουν σταθμεύσει τα τρακτέρ περιμετρικά του κόμβου, ενώ ήδη γίνεται λόγος για ενίσχυση των τρακτέρ από γειτονικές περιοχές.

Tο απόγευμα της Παρασκευής οδηγοί ταξί της Πάτρας με επικεφαλής τον πρόεδρο του Συλλόγου Ταξί Πάτρας Γιώργο Σιδέρη με πολλά οχήματα μετέβησαν στον κόμβο της Εγλυκάδας και θα παραμείνουν εκεί σε ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα των αγροτών.

