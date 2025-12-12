Πάτρα: Δεκάδες ταξί στην Εγλυκάδα για συμπαράσταση στους αγρότες

Πάνω από 80 ταξί βρίσκονται αυτή την στιγμή στον κόμβο της Εγλυκάδας, στην Μεγάλη Περιμετρική

Πάτρα: Δεκάδες ταξί στην Εγλυκάδα για συμπαράσταση στους αγρότες
12 Δεκ. 2025 20:35
Pelop News

Ο κόμβος της Εγλυκάδας παραμένει κλειστός για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

με την κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, από τους κόμβους Κ1, λιμάνι Πάτρας και Οβρυά.

Οι αγρότες έχουν σταθμεύσει τα τρακτέρ περιμετρικά του κόμβου, ενώ ήδη γίνεται λόγος για ενίσχυση των τρακτέρ από γειτονικές περιοχές.

Tο απόγευμα της Παρασκευής οδηγοί ταξί της Πάτρας  με επικεφαλής τον πρόεδρο του Συλλόγου Ταξί Πάτρας Γιώργο Σιδέρη με πολλά οχήματα μετέβησαν στον κόμβο της Εγλυκάδας και θα παραμείνουν εκεί σε ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα των αγροτών.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 «Θα μιλήσω μαζί του, δεν έχω λόγους να μην τον θέλω να παραμείνει», ο Σλοτ για Σαλάχ
23:21 «Δεν με ενόχλησε» ο Τερλέγκας για τον χαρακτηρισμό «σκυλάς»
23:11 Αίγιο: Βάναυση επίθεση σε γιατρό στο νοσοκομείο της πόλης
22:55  Εκτοξεύτηκε η αξία του Μουζακίτη στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου, στη 2η θέση ο Κωνσταντέλιας
22:45 Ελληνικές προσωπικότητες της Ναυτιλίας στο Top 100 της Lloyd’s List
22:35 Κολομβία: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές που ελέγχουν ανακοίνωσαν αντάρτες του ELN
22:35 Πάτρα: Πήρε φωτιά ο καστανάς! ΦΩΤΟ
22:25 Πιερρακάκης: Τα συγχαρητήρια και οι αγκαλιές για την προεδρία του Eurogroup
22:15 Τέξας: Δολοφονικό αμόκ 15χρονου, τον χώρισε η φίλη του και σκότωσε τη μητέρα και τα αδέλφια της!
22:05 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot για τα 17 εκατ. ευρώ!
21:55 «Οι φασίστες δεν έχουν θέση στην Πάτρα, στα σχολεία και στις γειτονιές της»
21:44 Ξεκάθαρη η Ζουγανέλη, μπράβο της! «Ακόμα και 0,1 πάνω από το όριο είναι πάνω από το όριο. Νόμος είναι Νόμος και ισχύει για όλους»
21:35 Πύργος: Πορεία αγροτών με τρακτέρ στο κέντρο της πόλης! ΦΩΤΟ
21:29 Κακοκαιρία Byron: Χτύπησε τη Γάζα, τουλάχιστον 14 οι νεκροί, πολλά τα κατεστραμμένα σπίτια
21:17 Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη οδηγούσε το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
21:08 Το Facebook είναι το μεγάλο ψηφιακό καφενείο των 7,3 εκατ. Ελλήνων!
20:58 Ευρωπαϊκή Ένωση: Παγώνει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για βοήθεια στην Ουκρανία
20:47 Πάτρα: Το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου με ενθουσιασμό και χαμόγελα ΦΩΤΟ
20:35 Πάτρα: Δεκάδες ταξί στην Εγλυκάδα για συμπαράσταση στους αγρότες
20:25 ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα, οι ρόλοι Χιλετζάκη και Λαμπράκη, οι κουμπαριές και οι παράνομες επιδοτήσεις περίπου 1,7 εκατ. ευρώ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ