Πάτρα: Δέμα με 3,4 κιλά κάνναβης από τις ΗΠΑ «έκαψε» συμμορία – Τέσσερις συλλήψεις, η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ ΦΩΤΟ

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται τέσσερις άνδρες που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική ομάδα διακίνησης ναρκωτικών στην Πάτρα, μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Σε βάρος των τεσσάρων ημεδαπών σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και, κατά περίπτωση, για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Δέμα από τις ΗΠΑ με κάνναβη

Σύμφωνα με την αστυνομία, τρεις από τους κατηγορούμενους μετέβησαν χθες με αυτοκίνητο σε εταιρεία ταχυμεταφορών στην Πάτρα, προκειμένου να παραλάβουν για λογαριασμό του τέταρτου κατηγορούμενου ένα δέμα που είχε αποσταλεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το δέμα περιείχε 3 κιλά και 400 γραμμάρια κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν άμεσα από τους αστυνομικούς, ενώ οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν επί τόπου.

Η συνάντηση με τον τέταρτο κατηγορούμενο

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι τρεις συλληφθέντες επικοινώνησαν με τον τέταρτο κατηγορούμενο και συναντήθηκαν μαζί του, προκειμένου εκείνος να παραλάβει το δέμα με τα ναρκωτικά και να τους προμηθεύσει με άλλες ουσίες.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα και ακινητοποίησαν τον τέταρτο άνδρα, ο οποίος φέρεται να αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του, απωθώντας τους αστυνομικούς με γροθιές και λακτίσματα.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 45 γραμμάρια κάνναβης, 2 γραμμάρια κοκαΐνης και το χρηματικό ποσό των 1.020 ευρώ.

Τι βρέθηκε στο σπίτι του

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του στην Πάτρα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

1.451 γραμμάρια κάνναβης

943 ναρκωτικά δισκία

μία ζυγαριά ακριβείας

κινητά τηλέφωνα

τρεις χάρτινους κυλίνδρους κατάλληλους για αποθήκευση ναρκωτικών

Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνταν ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι τέσσερις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



