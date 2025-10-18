Πάτρα δεν είναι μόνο η Γεωργίου: Το σκουριασμένο συντριβάνι της Ομόνοιας αποκαλύπτει την άλλη όψη της πόλης ΦΩΤΟ

Εικόνες εγκατάλειψης καταγράφονται στο συντριβάνι της πλατείας Ομόνοιας στην Πάτρα, λίγα μόλις λεπτά μακριά από το κέντρο της πόλης. Εκεί όπου κάποτε το νερό έδινε δροσιά και ζωντάνια, σήμερα κυριαρχεί η σκουριά, η φθορά και η σιωπή.

18 Οκτ. 2025 16:36
Pelop News

Η συζήτηση για τα συντριβάνια της Πάτρας δεν περιορίζεται μόνο στην πλατεία Γεωργίου. Λίγο πιο πέρα, περίπου 15 λεπτά μακριά από το κέντρο, στην πλατεία Ομόνοιας, η κατάσταση του συντριβανιού στην «κάτω» πλευρά της πλατείας προκαλεί απογοήτευση.

Οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους: το συντριβάνι, άδειο από νερό, έχει μετατραπεί σε μια σκουριασμένη δεξαμενή με υπολείμματα λάσπης και φθαρμένους μηχανισμούς. Οι πλάκες γύρω του, σε αρκετά σημεία σπασμένες, συμπληρώνουν την εικόνα μιας πλατείας που δείχνει να έχει αφεθεί στη φθορά του χρόνου. Μοναδική εξαίρεση, τα φροντισμένα δέντρα και το γκαζόν της πλατείας, το οποίο ποτίζεται καθημερινά.

Κι όμως, η πλατεία Ομόνοιας δεν είναι μια τυχαία γωνιά. Αποτελεί το κέντρο μιας ζωντανής γειτονιάς, με δεκάδες καταστήματα, καφετέριες και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Είναι σημείο καθημερινής διέλευσης και συνάντησης για εκατοντάδες κατοίκους της περιοχής.

Ένα σημείο που θα έπρεπε να είναι φροντισμένο και λειτουργικό,  όχι παρατημένο.

Το συγκεκριμένο συντριβάνι, αντικατοπτρίζει τη γενικότερη εικόνα εγκατάλειψης των δημόσιων χώρων έξω από το στενό κέντρο.

Αυτή είναι η θέα λοιπόν ενός κατοίκου της πλατείας Ομονοίας όποτε βγαίνει στο μπαλκόνι του…  Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν να δοθεί προσοχή και στην Ομόνοια, να επισκευαστεί το συντριβάνι και να αποκατασταθεί η πλατεία, που αποτελεί μια ανάσα για τη γειτονιά και ένα κομμάτι της καθημερινότητας τους.

Γιατί, τελικά, η ποιότητα ζωής μιας πόλης δεν κρίνεται μόνο από το κέντρο της, αλλά από κάθε μικρή πλατεία και κάθε γωνιά που τη συγκροτεί.
