Πάτρα: Δεν θα γίνει αποκομιδή ανακύκλωσης σήμερα και αύριο λόγω διακοπής ρεύματος στο ΚΔΑΥ
Προσωρινό πρόβλημα στην αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών ανακοινώνει ο Δήμος Πατρέων, λόγω διακοπής ρεύματος στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών που προκλήθηκε από την κακοκαιρία.
Από τη Διεύθυνση Καθαριότητας Δήμου Πατρέων ανακοινώνεται ότι, λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), η οποία προκλήθηκε από την κακοκαιρία, δεν θα πραγματοποιηθεί αποκομιδή του περιεχομένου των μπλε κάδων σήμερα Τρίτη (20/1) και αύριο Τετάρτη (21/1).
Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Πατρέων καλεί τους δημότες να μην εναποθέτουν απορρίμματα ανακύκλωσης στους μπλε κάδους κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ημερών, προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση υλικών και η δημιουργία προβλημάτων στην πόλη.
Η αποκομιδή αναμένεται να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς μόλις αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του ΚΔΑΥ.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News