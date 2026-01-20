Πάτρα: Δεν θα γίνει αποκομιδή ανακύκλωσης σήμερα και αύριο λόγω διακοπής ρεύματος στο ΚΔΑΥ

Προσωρινό πρόβλημα στην αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών ανακοινώνει ο Δήμος Πατρέων, λόγω διακοπής ρεύματος στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών που προκλήθηκε από την κακοκαιρία.

Πάτρα: Δεν θα γίνει αποκομιδή ανακύκλωσης σήμερα και αύριο λόγω διακοπής ρεύματος στο ΚΔΑΥ
20 Ιαν. 2026 13:18
Pelop News

Από τη Διεύθυνση Καθαριότητας Δήμου Πατρέων ανακοινώνεται ότι, λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), η οποία προκλήθηκε από την κακοκαιρία, δεν θα πραγματοποιηθεί αποκομιδή του περιεχομένου των μπλε κάδων σήμερα Τρίτη (20/1) και αύριο Τετάρτη (21/1).

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Πατρέων καλεί τους δημότες να μην εναποθέτουν απορρίμματα ανακύκλωσης στους μπλε κάδους κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ημερών, προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση υλικών και η δημιουργία προβλημάτων στην πόλη.

Η αποκομιδή αναμένεται να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς μόλις αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του ΚΔΑΥ.

