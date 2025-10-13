Πάτρα: Δεν θα μαζέψει τα απορρίμματα ο Δήμος λόγω απεργίας – Έκκληση προς τους πολίτες

Η αποκομιδή θα ξεκινήσει εκ νέου το πρωί της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου

13 Οκτ. 2025 18:05
Pelop News

Ο Δήμος Πατρέων ενημερώνει ότι, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην αυριανή πανελλαδική απεργία της 14ης Οκτωβρίου, δεν θα πραγματοποιηθεί αποκομιδή απορριμμάτων από τους μπλε και πράσινους κάδους.

Η αποκομιδή θα ξεκινήσει εκ νέου το πρωί της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου, ενώ ο Δήμος απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μην κατεβάσουν απορρίμματα στους κάδους κατά τη διάρκεια της απεργίας, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα υγιεινής και ρύπανσης.

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τα ανακυκλώσιμα υλικά, οι πολίτες καλούνται να τα δεματοποιούν πριν τα τοποθετήσουν στους μπλε κάδους, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία συλλογής και μεταφοράς τους όταν η υπηρεσία επαναλειτουργήσει.
