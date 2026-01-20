Πάτρα: Δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του Καραμανδάνειου λόγω των ισχυρών ανέμων

Ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο προκλήθηκαν στο πάρκινγκ του Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όταν δέντρο έπεσε πάνω στο όχημα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπληξαν την περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην Πάτρα τις τελευταίες ώρες, χωρίς –σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες– να υπάρξει τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες προχώρησαν στην κοπή και απομάκρυνση του δέντρου, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια στον χώρο στάθμευσης.

Το συμβάν έρχεται να προστεθεί στη σειρά προβλημάτων που έχουν προκαλέσει οι ισχυροί άνεμοι στην πόλη, με τις Αρχές να συνιστούν αυξημένη προσοχή στους πολίτες, ιδιαίτερα σε σημεία με δέντρα και παλαιές κατασκευές.

