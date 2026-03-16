Πάτρα: Διακοπή νερού στα Καμίνια τη Δευτέρα λόγω εργασιών

Διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί τη Δευτέρα 16 Μαρτίου στην περιοχή των Καμινίων στην Πάτρα, λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού ύδρευσης.

Όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας, η διακοπή θα πραγματοποιηθεί από τις 8:00 το πρωί έως τις 2:00 το μεσημέρι. Οι εργασίες γίνονται από την εταιρεία κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση του επιχώματος και του τεχνικού της σιδηροδρομικής γραμμής προαστιακού Πατρών στη χ.θ. 15+870 ΓΡ. Π-ΠΥ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αρμόδια υπηρεσία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η διάρκεια της διακοπής.

Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των πολιτών και καλεί τους κατοίκους της περιοχής να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της υδροδότησης.

