Πάτρα: Διακοπή νερού στα Καμίνια τη Δευτέρα λόγω εργασιών

16 Μαρ. 2026 7:38
Διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί τη Δευτέρα 16 Μαρτίου στην περιοχή των Καμινίων στην Πάτρα, λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού ύδρευσης.

Όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας, η διακοπή θα πραγματοποιηθεί από τις 8:00 το πρωί έως τις 2:00 το μεσημέρι. Οι εργασίες γίνονται από την εταιρεία κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση του επιχώματος και του τεχνικού της σιδηροδρομικής γραμμής προαστιακού Πατρών στη χ.θ. 15+870 ΓΡ. Π-ΠΥ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αρμόδια υπηρεσία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η διάρκεια της διακοπής.

Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των πολιτών και καλεί τους κατοίκους της περιοχής να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της υδροδότησης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:00 Πάτρα: Επιστήμονες, φορείς και επιχειρηματίες παρουσιάζουν σύγχρονες εφαρμογές και καλές πρακτικές στον αγροδιατροφικό κλάδο
10:55 Πάτρα: 24ωρη απεργία των ιδιοκτητών ταξί – «Χειρόφρενο» και στα σχολικά δρομολόγια
10:49 Κιμ Γιονγκ Ουν: Παρακολούθησε με την κόρη του δοκιμή πυραυλικών συστημάτων
10:48 Ο Παναγιώτης Μάργαρης έρχεται στην Πάτρα – Παρουσιάζει το νέο του μουσικό εγχείρημα «Μεσόγειος»
10:42 Λαμία: 27χρονη μητέρα τριών παιδιών σκοτώθηκε σε τροχαίο
10:39 Στενά του Ορμούζ: Χωρίς νέα επίθεση σε πλοίο για 72 ώρες, σε επιφυλακή οι ναυτικές δυνάμεις
10:35 Πότε καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα 2026 – Τι ποσό δικαιούνται οι εργαζόμενοι
10:34 Δημογλίδου για τη δολοφονία στην Καλαμαριά: «Αναζητείται ακόμη 1 άτομο, δεν έχουμε ξεκάθαρα την αιτία της επίθεσης»
10:27 Όσκαρ 2026: Οι 5 εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί
10:16 Πάτρα: Την Κυριακή 22 Μαρτίου η αναπαράσταση της Ορκωμοσίας Αγωνιστών του 1821
10:05 «Ασπίδα της Αμερικής»: Ο Ισημερινός περνά σε νέα φάση πολέμου κατά των καρτέλ
10:05 Χρ. Παναγιωτόπουλος: Την Κρήτη μεταμορφώνουν οι μεγάλες επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ
10:02 Θεσσαλονίκη: Συνέλαβαν 84χρονο που είχε καταδικαστεί σε ισόβια για 30 κιλά κάνναβης
9:57 Πάτρα: Την Πέμπτη η σύσκεψη για το τρένο – Πελετίδης «Να επικυρώσουμε τους σχεδιασμούς τους; Οχι, δεν πηγαίνουμε»
9:55 Τι έδειξαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ – Ποιοι δεν είδαν τη μείωση 50%
9:47 Όσκαρ 2026: Η Κασσάνδρα Κουλουκουντής έγραψε ιστορία με το πρώτο βραβείο Κάστινγκ
9:42 Πάτρα: Την Παρασκευή η πρώτη ορκωμοσία νεοσυλλέκτων μετά από χρόνια
9:36 Επίσημο: Ματαιώνονται οι αγώνες F1 σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία λόγω πολέμου
9:35 Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά στα νότια της Κρήτης
9:30 Axios: Στο τραπέζι για τον Τραμπ το σενάριο κατάληψης του νησιού Χαργκ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
