Πάτρα: Διακοπή νερού την Πέμπτη 26/3, δείτε πού

Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας (ΔΕΥΑΠ) ανακοινώνεται ότι μεθαύριο, Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης τμημάτων του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή του Νέου Σουλίου.

Λόγω των εργασιών, θα υπάρξει πλήρης διακοπή της υδροδότησης:

Έναρξη διακοπής: 08:00 π.μ.

Αποκατάσταση (εκτιμώμενη): 02:00 μ.μ.

Η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ επισημαίνει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν, ελαχιστοποιώντας την ταλαιπωρία των κατοίκων.

Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση προς τους συμπολίτες να επιδείξουν κατανόηση και να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα κατά τη διάρκεια του εξάωρου των εργασιών, προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή επαναλειτουργία του συστήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



